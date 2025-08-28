Gabriel Suazo está muy cerca de ponerle término a una complicada situación en Sevilla, la cual no le había dejado disfrutar del salto más importante de su carrera futbolística.

El lateral izquierdo dejó en el espejo retrovisor a Toulouse y manejó hasta Andalucía para tener su segunda aventura en el fútbol europeo. Claro que problemas administrativos le han impedido al formado en Colo Colo poder estar en la cancha.

¿Podrá jugar Suazo el siguiente partido de Sevilla?

Gabriel Suazo no pudo decir presente en el primer partido del Sevilla en La Liga debido a las finanzas del club. Estas deben estar equilibradas entre ingresos y gastos, por lo que para que el chileno pueda ser inscrito, deben mantener sus cifras en números azules.

Luego de perderse el estreno ante Getafe, el cual los andaluces perdieron como locales por 2-1, todo indica que Suazo sí podrá decir presente en el siguiente duelo de su equipo. Esto sería posible gracias a un bonito gesto de uno de sus compañeros.

De acuerdo al medio Estadio Deportivo, Gabriel Suazo al fin pudo ser inscrito en Sevilla debido a que Marcao, jugador brasileño de los andaluces, aceptó bajarse el sueldo para poder equilibrar las finanzas del club y así, permitir la habilitación para el chileno.

El Sevilla en agradecimiento con Marcao, le extenderá su contrato para que así “cobre de menos a más”, según explicó el citado medio. De esta manera, Suazo ya está a disposición de Matías Almeyda para hacer su debut en La Liga de las estrellas.

El próximo partido de los andaluces será ante Girona el sábado 30 de agosto a las 13:30 horas de Chile, en condición de visita. Será la oportunidad para que “Suazidane” demuestre todo su nivel en una de las competiciones más importantes del mundo. Será el inicio de su aventura en España.