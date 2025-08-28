Golpe al mercado: el crack mundial que será compañero de Gabriel Suazo en Sevilla

Un pésimo arranque tuvo el Sevilla de Gabriel Suazo en la Liga de España, porque perdió los dos partidos que disputó, ante Athletic Club en Bilbao y contra Getafe de local.

El equipo del chileno no pudo contar en las jornadas iniciales con sus fichajes, incluyendo al seleccionado nacional, quienes no pudieron ser inscritos a tiempo porque el club tenía que liberar “masa salarial”.

El lío de Sevilla se solucionó y Gabriel Suazo está listo para debutar en la Liga este sábado, cuando el elenco de Nervión visite a Girona.

El fichaje de lujo que tiene listo Sevilla

Los dirigentes sevillanos arreglaron sus problemas de caja y tienen listo un último golpe al mercado de fichajes europeo, justo antes de que cierre el libro de pases el último día de agosto.

Sevilla FC tiene prácticamente confirmado un refuerzo de lujo, porque se aprovechó que el defensa español César Azpilicueta está libre tras su paso por Atlético Madrid y será la última incorporación de la tienda andaluza.

Gabriel Suazo tendrá un nuevo compañero de lujo en Sevilla. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

“A sus 36 años, Azpilicueta se encontraba sin equipo tras haber concluido su contrato con el Atlético de Madrid. Como colchonero, Azpilicueta disputó en la pasada temporada 20 partidos: 14 de liga, 4 de Copa del Rey y 2 de Liga de Campeones. Ahora, prioriza seguir en la Liga antes de marcharse a ninguna aventura exótica y de ahí el ofrecimiento a un Sevilla que ve con muy buenos ojos su llegada”, señaló As sobre la operación.

César Azpilicueta puede ocupar los cuatro puestos de la defensa y tiene mucha experiencia internacional, porque estuvo en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022 con España y salió campeón de la Champions League con Chelsea en 2021.