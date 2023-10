El DT de Talleres debió modificar el equipo prácticamente de inmediato por otra lesión muscular de Bruno Barticciotto. Corrían 16′ cuando el atacante chileno debió salir de la cancha y le dejó su lugar a Nahuel Bustos. La T cordobesa igualó sin tantos ante Banfield por la 11° jornada de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

“Ver el vestuario como hoy, con lágrimas en los ojos de los jugadores, no me gusta”, aseguró Javier Gandolfi, el entrenador del equipo, que llegó a seis partidos consecutivos sin victorias. “El principal responsable soy yo. 100 por ciento. Probé y voy a seguir probando con lo que tengo”, agregó el otrora defensor de River Plate.

Dentro de esos testeos, por cierto que la zona más apuntada es la ofensiva. Bruno Barti todavía no se estrena en las redes en el fútbol trasandino. Tuvo una ocasión clarísima, pero un resbalón desafortunado terminó con la esperanza de su primer festejo. No es el único en sequía: en esa racha sin ganar, Talleres apenas anotó dos conquistas.

Un panorama del que es imposible escapar. “Un jugador con confianza no juega igual cuando no la tiene. Hay una realidad: el equipo no tiene gol. Le cuesta convertir. Tiene jugadores que están en un bajo nivel y se conjuga que no convierten”, fue el análisis de Gandolfi. Un palazo que salpica al ex ariete de Palestino, quien por un desgarro no pudo participar de la fecha FIFA anterior de las Eliminatorias 2026.

DT de Talleres critica el ataque: ¡Palo que le cae a Bruno Barticciotto!

El DT de Talleres entregó detalles de la función que le encomendó a Bruno Barticciotto frente al Taladro. “Nos iba a dar la referencia que el equipo estaba necesitando. Creí que le íbamos a llegar por fuera para centrar por dentro y tenerlo a Barti en una posición de “9” que nos iba a ayudar”, explicó Gandolfi.

“A Nahuel (Bustos) lo quise cuidar para que estuviese más lúcido en el ingreso”, añadió el estratego. Evidentemente no esperaba modificar eso tan temprano. “El delantero vive de eso, del gol. Después el resto acompañará desde atrás como quedó demostrado el torneo pasado. Pero básicamente creo que es eso, presión. Por ahí suena reiterativo, pero la confianza pasa a un plano importantísimo”, reconoció.

Según las declaraciones del entrenador, Talleres está sintiendo el negativo presente. “Cuando está la presión de ganar es bravo manejarla. Seguiremos trabajando definición con los chicos para que agarren esa confianza”, aseguró el otrora zaguero campeón de la Copa Sudamericana 2007 con Arsenal de Sarandí. Termina su contrato en diciembre y, en caso de seguir, ya exigió refuerzos. “Terminamos jugando con chicos de 18, 19 años”, argumentó.

El equipo cordobés se fue bajo pifias, algo que en el plantel comprenden. Así lo dejó saber Kevin Mantilla. “Se intenta, se trabaja sobre la idea. Siento que Talleres generó altas expectativas desde el inicio de año. Ahora uno trabaja una cosa y cuando los enfrentan, nos sorprenden con otro esquema”, reconoció el colombiano.

“Es entendible que la hinchada esté sentida. El fútbol se gana con goles, no estamos concretando. Pero bueno, lo importante es que cada uno deja su granito de arena, quiere levantarse para seguir trabajando”, cerró el cafetalero.

¿Cuántos partidos ha jugado Bruno Barticciotto en Talleres?

Bruno Barticciotto suma siete partidos en Talleres de Córdoba. Seis fueron por la Copa de la Liga Profesional y uno por la Copa de Argentina. Por el momento no suma goles ni asistencias.

¿En qué lugar marcha Talleres en la Copa de la Liga Profesional de Argentina?

Talleres marcha en el 11° puesto de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

