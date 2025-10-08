Para nadie es un secreto que el gran deseo del Betis es renovar el contrato de Manuel Pellegrini. Pero tampoco está oculto que la negociación ha tenido varios contratiempos y desacuerdos que han impedido anunciar la firma del nuevo vínculo del Ingeniero, que vence en junio del año próximo.

En ese contexto, son varios los jugadores que han expresado sus ganas de seguir contando con el experimentado DT chileno. Ya lo hizo el brasileño Antony, la gran figura que tiene el cuadro verdiblanco. También evidenció su opinión el argentino Giovani Lo Celso.

Y sacó la voz un jugador de 21 años que se estrenó como bético de la mano de Pellegrini. Por eso mismo, en una entrevista con El Desmarque dejó clarísima su intención con el avezado entrenador. “Que sea eterno. Por mí que renueve y se quede toda la vida”, expuso Ángel Ortiz en la concentración de la selección Sub 21 de España.

Ángel Ortiz celebra en el Betis junto a Cédric Bakambu. (Rafa Babot/Getty Images).

“Es el que ha cambiado un poco el rumbo o las expectativas. Es muy importante la autoexigencia que tiene, el querer siempre dar un paso más. Desde aquí darle las gracias por la oportunidad y la continuidad que me está dando”, manifestó Ortiz, quien ya suma 10 partidos en el primer equipo.

Y dejó una sentencia que esconde un anhelo. “Ojalá se quede mucho más tiempo”, expuso el lateral derecho nacido en Almendralejo sobre el adiestrador que aparece como el principal deseo de la FFCh para que tome el mando de la selección chilena.

Publicidad

Publicidad

ver también Conoce como pocos a Manuel Pellegrini e ilusiona a la selección chilena: “Está dispuesto a…”

Ángel Ortiz no esconde su deseo de que Pellegrini renueve en el Betis y analiza al Sevilla de los chilenos

Para Ángel Ortiz el deseo es claro, pues pretende que Manuel Pellegrini extienda su permanencia en el Betis, donde llegó en agosto de 2020. El “40” todavía recuerda el día de su estreno. “Cuando me monto en el bus entra ese nervio”, reconoció.

Manuel Pellegrini ha dejado una gran huella en el Real Betis. (Clive Brunskill/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Llegas a decir que puedes debutar en primera división. En el club hubo un momento que no se dieron tan claras las cosas, pero mi mente estaba tranquila. Mi primera opción siempre fue quedarme, para mí lo más importante es ser feliz en el Betis. Ganar un título acá sería cumplir uno de mis sueños”, dijo el carrilero.

También abordó el presente del Sevilla, acérrimo rival de los verdiblancos. “Tiene un buen equipo, compiten. A ver quién queda por encima este año. De momento nosotros vamos mejor”, gozó Ángel Ortiz ante los de Nervión, que tienen a los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez como figuras estelares.