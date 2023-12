La Conmebol realizó hace dos meses el ninguneo más grande de la historia hacia Chile, cuando junto con la FIFA lo sacaron de la organización de los partidos inaugurales del Mundial 2030, que finalmente estará a cargo de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Tras ello, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, buscó explicaciones al respecto, y desde Suiza, el mandamás del fútbol mundial, Gianni Infantino, le reconoció en la reunión sostenida a mediados de octubre, que fue desde el ente rector del fútbol sudamericano que tomaron la decisión de no incluirlos en la candidatura.

Por si faltaba algo más en este libro malo del Mundial 2030, Radio ADN abordó en Miami a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, quien al preguntarle por el ninguneo a Chile, se hizo olímpicamente “el larry” y apuntó a la FIFA por esta lamentable situación.

“Particularmente, lo que yo siempre hice fue abogar por todos los países de Sudamérica. Quién más que yo hubiese querido que Chile esté dentro de los países para inaugurar el Mundial, lamentablemente las cosas son así, Sudamérica no decide y no organiza, esto es de la FIFA y ellos tienen la última palabra“, aseguró el directivo paraguayo.

¿Por qué Sudamérica no se quedó con el Mundial 2030?

A Domínguez se le consultó por el fracaso de Conmebol al no quedarse con la cita planetaria, y lejos de la autocrítica, enfatiza que “hoy en día organizar un Mundial para 48 países conlleva un nivel de demandas que exigen inversión y facturación, porque la FIFA vive de esto”.

“Debemos ser responsables, nosotros no podemos proponer algo igual, lamentablemente las economías en Sudamérica no dan para hacer un pronóstico con una facturación similar. Y con las necesidades que tienen nuestros pueblos, no sé si se justifica que estemos invirtiendo en estadios de fútbol“, sentencia.

¿Quién organizará tal Copa del Mundo?

Por medio de un comunicado oficial, la FIFA reveló que el Consejo aprobó “por unanimidad” que tal evento se lleve a cabo en España, Portugal y Marruecos, mientras que, con motivo de la celebración del Centenario de los Mundiales, se jugarán tres partidos previo al certamen mismo, en Uruguay, Argentina y Paraguay.

