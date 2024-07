La Conmebol prepara un castigo para Marcelo Bielsa, según indicaron los medios de ese país. Esto por las palabras que emitió en conferencia de prensa antes del partido ante Canadá, válido por el tercer y cuarto lugar.

¿Qué dijo Bielsa en Copa América?

Marcelo Bielsa dio una conferencia de prensa en la que manifestó su desaprobación con la organización del torneo.

“Uno actúa con miedo, porque está constantemente amenazado. Ya me cansé de todo este desborde de cosas que acumuladas, de tantas injusticias”, manifestó el Loco colapsado.

“De tanto señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas, y todas las mentiras que han dicho acá. Y hacer conferencias de prensa para decir: no, las canchas están perfectas. Y vos ves que las uniones del pasto no justifican”, manifestó.

“Que los campos de entrenamientos están perfectos… pero Bolivia no estrenó. Y yo tengo todas las fotos que justifican que son todas mentiras. Esto es una plaga de mentirosos. Nosotros hablamos. Yo ya dije todo lo que me prometí no decir. Y nosotros hablamos diciendo… y esto son amenazas, eh… ya van a ver”, complementó el DT argentino de La Celeste.

Bielsa no claudicó en su furia: “Scaloni habló una vez, se atrevió a decir lo de las uniones. Si ustedes las ven… aparte esto son todos errores sabidos. Los norteamericanos no te dicen te doy una cancha perfecta. Te dicen te doy una cancha instalada hace tres días atrás o equis cantidad de días. ¡Y las uniones no cierran!”.