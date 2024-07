Los explosivos dichos de Marcelo Bielsa contra la organización de la Copa América 2024 generaron reacciones en todos los rincones del mundo y tampoco pasaron desapercibidos por la Conmebol, que ahora abrió un expediente disciplinario contra el entrenador de Uruguay.

La denuncia contra el rosarino cuenta “con varias hojas”, según Radio Sport 890, y podría traerle una sanción de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026. Pero figuras de Sudamérica apoyan al Loco y sus críticas. José Luis Chilavert, exportero paraguayo, no se guardó nada.

“Estados Unidos no estaba preparado para organizar la Copa América 2024. Quedó absolutamente demostrado y tanto a Conmebol como a (Alejandro) Domínguez les importaba la recaudación. No le preocupan los jugadores, buscan la recaudación y beneficiar a sus amigos. Yo le llamó Corruptol”, dijo.

“Le quieren caer duro a Bielsa por sus dichos. Lo que busca Domínguez es acallar. No le gusta que le digan verdades. Se cree que es el rey del fútbol”, apuntó después Chilavert, quien llamó a Ignacio Alonso (presidente de la AUF) a que “le diga a Domínguez que se está equivocando. Muy pronto van a caer”.

El día que Bielsa explotó contra la Conmebol y la Copa América 2024

Marcelo Bielsa dio vuelta al mundo cuando defendió a los jugadores de Uruguay luego de los incidentes protagonizados en el partido contra Colombia. El entrenador después abordó otros temas, como la mala condición de las canchas, y habló de que los protagonistas del torneo estaban amenazados.

“Los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que todo se atenúe, una puerta de escape y prevención, pero ninguna cosa sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé. ¿Cuál va a ser su reacción?”, dijo primero.

“Cuando usted ve que hay un acto desproporcionado y violento, lo primero que hay que ver es a qué responde la reacción y si hubiera existido la posibilidad de reaccionar de otro modo. Todo esto lo saben, pero lo ignoran para invitar a uno de estos infelices que estamos de este lado a que abramos la boca, así ustedes no se ven afectados”, disparó después.

“Uno actúa con miedo, porque está constantemente amenazado. Ya me cansé de todo este desborde, de cosas que acumuladas, de tantas injusticias, de tanto señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas, y todas las mentiras que han dicho acá”, continuó.

“Scaloni se atrevió a decir una vez (lo de las canchas) y le dijeron que no lo hiciera más. Él mismo tuvo que decir que no diría más nada. Los jugadores no pueden hablar. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Los van a suspender? ¡Pídanles disculpas!”, mencionó.

