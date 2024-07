Marcelo Bielsa no cede con sus críticas a la Copa América: "Todo lo que dije es cierto"

Marcelo Bielsa encendió todo antes del partido por el tercer puesto de la Copa América 2024, que terminó con el bronce para Uruguay frente a Canadá. Después del encuentro, que se definió en penales, el Loco se refirió a lo que fue esa explosiva conferencia de prensa y reafirmó todo.

En diálogo con los medios de comunicación, el ex entrenador de la Roja contó que no sabe de las repercusiones del discurso que dio vuelta al mundo. “Es muy probable que se ponga en duda esto que he dicho”, partió diciendo Bielsa. Pero se mantuvo firme.

“Nada de lo que yo dije puede ser interpretado como no cierto. Veo que la conferencia me mostró exaltado y el que se exalta pierde parte de la razón, pero yo revisé mentalmente lo que dije y cada una de las cosas que dije son ciertas, no son discutibles”, apuntó.

“Hago una pequeña salvedad, cuando uno se expresa con semejante rotundidad, diciendo que lo que yo digo es cierto y que no se discute porque es verdad, es muy difícil no interpretar a la persona que está hablando como un vanidoso, un ególatra, un soberbio, pero en este caso yo me permito afirmarlo”, dijo.

Marcelo Bielsa, tercero en la Copa América 2024 con Uruguay, no se deja intimidar | Getty Images

Marcelo Bielsa se mantiene firme ante los dudosos: “Cierto, verificable y demostrable”

“Me permito afirmarlo porque si uno dice las cosas que yo dije y no es cierto, sería una vergüenza de mi parte. No se pueden decir las cosas que yo dije si existe alguna posibilidad que lo que dije no sea cierto”, argumentó Marcelo Bielsa después de

“Todo lo que dije es cierto, verificable y demostrable. Si hubiera que dirimir sobre lo que yo dije y la forma de demostrarlo, todo es cierto”, concluyó.

