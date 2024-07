La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en la previa del duelo de Uruguay contra Canadá, por el tercer lugar de la Copa América de Estados Unidos 2024, es de esas que quedarán para la posteridad, recordadas por mucho tiempo. El Loco no aguantó más y se lanzó en picada contra la organización del torneo, el poder en el fútbol y la prensa.

De hecho, Bielsa no dudó en calificar como una plaga de mentirosos a la organización de Estados Unidos en la Copa América y la Conmebol.

“Uno actúa con miedo, porque está constantemente amenazado. Ya me cansé de todo este desborde de cosas que acumuladas, de tantas injusticias”, manifestó el Loco ya un tanto colapsado.

Agregó: “de tanto señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas, y todas las mentiras que han dicho acá. Y hacer conferencias de prensa para decir: no, las canchas están perfectas. Y vos ves que las uniones del pasto no justifican”.

Canchas que no juntan e injusticias en Estados Unidos 2024

“Que los campos de entrenamientos están perfectos… pero Bolivia no estrenó. Y yo tengo todas las fotos que justifican que son todas mentiras. Esto es una plaga de mentirosos. Nosotros hablamos. Yo ya dije todo lo que me prometí no decir. Y nosotros hablamos diciendo… y esto son amenazas, eh… ya van a ver”, complementó el DT argentino de La Celeste.

Bielsa no claudicó en su furia: “Scaloni habló una vez, se atrevió a decir lo de las uniones. Si ustedes las ven… aparte esto son todos errores sabidos. Los norteamericanos no te dicen te doy una cancha perfecta. Te dicen te doy una cancha instalada hace tres días atrás o equis cantidad de días. ¡Y las uniones no cierran!”.

“Busca una jugada del partido de ayer en el área chica, de Sergio Rochet y vas a ver que la pelota hace tac tac… y las uniones no cierran. Y los campos de entrenamiento eran un desastre. Y Bolivia no entrenó. Claro, dicen… es Bolivia”, insistió el Loco.

Marcelo Bielsa sentencia que “después el penal a Brasil… ¿y todas la injusticias con la clase baja de la competencia? ¡Nada! Entonces los árbitros acusados por la misma federación diciendo que no le cobraron un penal a Brasil cuando hay cincuenta mil otras cosas, sabiendo que eso condiciona. Ya saben lo que es esto, viejo”.