Claudio Bravo dejó a todo el mundo Colo Colo bastante confundido con sus más recientes declaraciones. El portero, formado en el Cacique y probablemente el mejor en la historia del fútbol chileno, no dudó en decir que, si hay un buen proyecto, no tendría problemas en jugar en Universidad de Chile o Universidad Católica.

“La ilusión y el cariño con Colo Colo es mutuo. Yo crecí y sé lo que significa estar ahí, pero siempre he dicho que no es algo que depende solo de mí. Debe generarse un espacio y que yo no pueda continuar mi carrera en el lugar donde esté”, partió diciendo en charla con Bio Bio sobre un hipotético regreso al Monumental.

En ese sentido, el guardameta declaró que “siempre me he abierto a cualquier equipo en Chile, no sólo Colo Colo. Es mi trabajo, mi profesión y me caracterizo por querer hacer las cosas bien en el lugar donde esté”.

Uno que analizó estas palabras fue Julio Rodríguez, formador de Claudio Bravo en sus primeros años en Colo Colo, quien contestó el llamado de RedGol para afirmar que “está bien, porque habla de la profesionalidad de Claudio. Si es por ver posibilidades de jugar, no tiene porque amarrarse al equipo que lo vio nacer. El futbolista de cualquier parte del mundo se identifica con un equipo, pero ya cuando es un profesional, se debe a su trabajo, por lo que puede aceptar la oferta que más le guste”.

“Posiblemente a Claudio de Colo Colo ni lo han inflado, como para que diga eso. Igual es bueno que, a su edad, siga jugando en Europa. Está a un buen nivel y su profesionalismo es intachable. Es dedicado y no se descuida en nada”, agregó.

Sobre la continuidad de el portero en el Real Betis, el ex portero concluyó que “Claudio puede jugar bien afuera de su arco y ser ese jugador extra que necesitan los equipos ahora. Se juntan varios factores para que siga jugando en Europa. Físicamente está bien y su estilo de juego hace que tenga más posibilidades de continuar allá”.

Claudio Bravo ha jugado 19 partidos con el Real Betis en esta temporada 2022-23. En total, desde su arribo en el 2020, ha jugado 63 duelos en tres temporadas.