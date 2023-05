Bravo puede jugar en la U o la UC sin problemas: "me abro a todos en Chile, no solo Colo Colo"

Claudio Bravo por fin ha logrado tener un poco de continuidad en el Betis. Suma cuatro partidos seguidos jugando y ha coincidido con un repunte de los sevillanos en la parte final de la temporada. Es por eso que el bicampeón de América se ilusiona con vivir una nueva temporada en España.

Una renovación que parece inminente con el Betis de Manuel Pellegrini, lo que deja muy complicada una posible vuelta del arquero a su primera casa, Colo Colo. Una vuelta que ilusiona a los hinchas albos, pero que parece cada vez más difícil producto de los propios intereses de Bravo.

Al respecto, el seleccionado nacional señaló a Bio Bio que la renovación “la teníamos conversada desde el año pasado, cuando firmé extensión de contrato. Yo cumplí un determinado número de encuentros y eso, competir a este nivel y a esta edad, me llena de motivación”.

Y con respecto a los albos, Bravo puso el freno y señaló que “la ilusión y el cariño con Colo Colo es mutuo. Yo crecí y sé lo que significa estar ahí, pero siempre he dicho que no es algo que depende solo de mí. Debe generarse un espacio y que yo no pueda continuar mi carrera en el lugar donde esté”

Pero aclaró que “además siempre me he abierto a cualquier equipo en Chile, no solo Colo Colo. Es mi trabajo, mi profesión y me caracterizo por querer hacer las cosas bien en el lugar donde esté”.

Bravo señaló “llegué a una etapa de mi vida donde he cumplido un sinnúmero de retos, sueños y desafíos. Estoy más centrado en lo que es disfrutar mi vida, me siento un privilegiado. Eso me ha llevado a tener una carrera longeva: el saber aprovechar mis oportunidades para que no fuera un paseo corto y sí algo extenso fuera del país”.

Bravo además analizó el actual fútbol chileno. Sobre eso señaló que “no es fácil hablar desde la lejanía, se desconocen muchas cosas. Pero creo que hay una baja grande en todo sentido, un retroceso en muchos aspectos del fútbol y del deporte en general”.

Pero sí recalcó que “hemos retrocedido mucho en relación en lo que se venía haciendo. ¿Cuántos jugadores tenemos en Europa en ligas potentes? Estamos al debe en eso. Pasa en otras disciplinas, pero es un tema de todos, no solo del deportista o del dirigente”.

“La ilusión jamás se debe perder, eso siempre debe estar. Independiente de los lugares donde estén los deportistas, el nivel de la liga. Pero eso conlleva algo de la mano que se debe plasmar siempre, que es el compromiso y la constancia. Teniendo buen trabajo y herramientas de ese tipo, sí podemos encaminar a Chile a lo más alto”, cerró.