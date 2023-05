El racismo del que fue víctima Vinícius Júnior en el duelo ante Valencia desató una ola de comentarios en Europa y, especialmente, en España. Es un asunto que hace muchos años golpea a la La Liga, por lo que Manuel Pellegrini fue consultado sobre este asunto.

Su larga trayectoria en el fútbol hispano, donde entrenó a Villarreal, Real Madrid y Málaga, hacen del Ingeniero una voz muy respetada para tocar un tema que es muy sensible. Y por eso, aseguró que no debe apuntarse a toda una nación por culpa de un grupo menor de personas.

“Yo no creo que España sea un país racista. No me parece calificar como racista a un estadio como Mestalla, una ciudad como Valencia o un país por una minoría gritando estupideces”, manifestó de manera tajante por lo ocurrido el fin de semana pasado.

También manifestó el actual DT del Betis que “hay personas encargadas de analizarlo y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice”, pues se empieza a crear una bola de nieve con un asunto que es muy delicado.

Flores para Bravo

Pellegrini, en la antesala del duelo de este miércoles ante Getafe, alabó lo que hizo Claudio Bravo en los últimos tres partidos que jugó, donde el Betis ganó siete puntos.

“Tanto Bravo como Rui Silva, cuando han tenido que responder, hicieron buenos partidos. La parte colectiva le ha permitido estar en este momento. Me alegro por Claudio porque demuestra que se mantiene vigente y no es fácil”, comentó el estratega.

Finalmente señaló sobre lo cerca que está de una tercera clasificación seguida a Europa League que “vamos a tener la opción en casa para lograrlo, con una hinchada que nos ha apoyado todo el año. Cuando termine el casi, casi, veremos cómo lo celebramos. Vamos a esperar a tener el logro en la mano”.