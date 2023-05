Vinícius Júnior estuvo a punto de quebrarse en el estadio Mestalla. Para colmo, por si fuera poco tener que aguantar por enésima vez gritos racistas en España, el crack brasileño fue expulsado en la derrota del Real Madrid por 1-0 frente al Valencia. Y está decidido a plantarse definitivamente contra el racismo.

El seleccionado de Brasil acusó que un aficionado al que individualizó le gritaba “mono” mientras hacía un gesto que Vini imitó ante el consuelo de José Luis Gaya, quien intentó sin éxito contener al talentosísimo futbolista surgido en las inferiores del Flamengo.

Con el correr de las horas, Vinícius Junior tuvo que aguantar las palabras del presidente de La Liga, Javier Tebas, quien puso énfasis en marcar que ese margen de acción está fuera de las competencias del organismo que manda, pero con una responsabilización también para el atacante madridista, autor de 10 goles y nueve asistencias en el certamen liguero.

A través de sus redes sociales, el “20” de los Merengues difundió un mensaje estremecedor. “Negro e imponente. Cristo Redentor fue así. Una acción de solidaridad que me conmueve. Pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha”, reza el primer párrafo de la declaración que hizo Vinícius Júnior.

Vinícius Júnior: “Estoy preparado para sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por esto”

Vinícius Júnior no se quedó ahí. “Agradezco mucho toda la cadena de cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. Cuenten conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré”, agregó el jugador que llegó en julio de 2018 al Real Madrid.

“Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado”, sentenció el crack de los Merengues. ¡Fuerza en la lucha contra el racismo, Vinícius Junior!