Una fuerte polémica está creciendo en España, luego de los serios incidentes que tuvieron como protagonista a Vinícius Junior, en el partido del Valencia ante el Real Madrid, donde el jugador brasileño acusó gestos racistas de la parcialidad local.

Fue cerca del final cuando explotó todo en Mestalla, cuando Vinicius, quien ya había tenido episodios con los hinchas del Valencia, no aguantó gestos que desataron la locura.

Todo terminó con el brasileño expulsado, por agresión a un jugador local, donde los árbitros nada dijeron del contexto en que se dieron los hechos.

Por lo mismo, fue Vinícius Junior quien se desahogó en sus redes sociales por lo que vivió en el partido, donde apuntó sus dardos contra La Liga.

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”, comenzó diciendo en un mensaje en sus redes sociales.

Más allá de todo lo que ha vivido, Vinícius deja sobre la mesa una problemática que se está dando, tanto en España, como en su propio país, que asegura no se puede normalizar.

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, finalizó.