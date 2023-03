Cobresal le ganó a Colo Colo por 3-1 y el tercer tanto ya recorre el mundo: Leandro Requena marcó un golazo de arco a arco tras batir a Brayan Cortés con un tiro desde el saque de fondo que contó con la complicidad del meta del Cacique y la Roja, más la virtud del golero de Los Mineros, claro.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el entrenador de arqueros y formador de Claudio Bravo, Julio Rodríguez, analizó las virtudes y errores del bullado golazo de Requena a Colo Colo.

“¡Que increíble el gol que le hacen a Cortés! Brayan estaba haciendo un excelente partido, pero no quiero decir que con esto se empaña su actuación porque pese a que Cobresal ganaba 2-0 había tenido tremendas atajadas”, dijo Rodríguez.

Agrega que “acá yo creo que Brayan está en mala posición, fuera de su área. Requena quiso buscar una habilitación le sale muy bueno el tiro porque tiene esa mentalidad ofensiva. Sorprende mal ubicado a Cortés y él fuera de su arco ya no puede utilizar sus manos. Si metía las manos se iba expulsado y le facilitó un poco la tarea a Requena, que hay que aplaudirlo porque le pega fuerte y muy bien a la pelota”.

“Se crearon las situaciones que fueron lamentables para Cortés porque por querer anticiparse a ciertas jugadas pierde la posición en el terreno de juego, estaba mal ubicado y le cuesta que le hagan un gol que va a recorrer el mundo entero, porque para ver un gol de arco a arco deben pasar varias situaciones y errores. Acá la altitud también hace que el balón sea más liviano. Fue una jugada que va a recorrer el mundo. Requena va a ser famoso, Cortés por querer anticipar no va a salir bien parado”, complementó el entrenador de porteros.

Julio Rodríguez añade que “es un golazo. Hacer un gol de arco a arco es una hazaña que no se da muy a menudo. De hecho no son muchos los goles de arco a arco. Hay que darle el mérito a Requena que se atrevió a pegarle fuerte a la pelota. Requena te puede hacer un pase gol de 60-70 metros, no tiene problemas en hacerlo, y quedó como arquero goleador”.

Por último, Julio Rodríguez sentencia tajante que “Cortés con su afán de anticipar descuidó su posición y lo pagó caro, no por su rendimiento, sino porque le hicieron un gol de arco a arco. En esa jugada es recomendable estar ubicado dentro de su área y si tiene que salir que lo haga hacia adelante, correr hacia atrás es mucho más complicado. Un arquero de anticipación es súper difícil formarlo porque lo primero que debe aprender es a retroceder, en caso contrario mejor que se quede cerca de su arco”.