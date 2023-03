El meta Leandro Requena sincera su golazo a Colo Colo: "No fue un tiro al arco"

El arquero argentino de Cobresal, Leandro Requena, seguramente se hizo famoso a nivel mundial por anotarle un gol desde el saque de fondo a Colo Colo en el triunfo de Los Mineros por 3-1 ante el Cacique por la novena fecha del Campeonato Nacional en El Salvador.

Si bien los locales contaron con el error y complicidad de Brayan Cortés en el tercer tanto, la conquista de Requena no deja de ser un gol de arco a arco.

“En la jugada anterior ya me había anticipado cuando quise salir de contra con Leo Valencia, pero no puedo mentir porque no fue un tiro al arco: quise sacar rápido de nuevo. Lamentablemente para Cortés le jugó una mala pasada el pique y afortunadamente para nosotros pudo ser gol”, explicó Requena en conversación con TNT Sports.

Por otro lado, el arquero goleador de Cobresal dijo que “todo el equipo estuvo sólido hoy, es un trabajo en equipo contundente y merecimos el triunfo”.

“Fuimos un equipo concentrado, contundente, pudo ser mucho mayor el resultado porque hemos tenido no menos de cinco situaciones claras de gol que no prosperaron porque Cortés fue figura. Es un trabajo en equipo con orden, concentración, entrega y sacrificio. Por suerte los puntos se quedan en casa”, complementó el meta.

Consultado por la probable repercusión planetaria de su gol, Leandro Requena sentencia que “pude ser, la verdad es que yo estoy contento porque sirvió para que Cobresal le ganara a un rival gigante como Colo Colo”.