Facundo Colidio intentó un remate a pocos metros del arco, pero la pelota dio en Paulo Díaz y después de mucho esfuerzo, River Plate encontró el empate contra Gimnasia y Esgrima de La Plata. El cuadro Millonario le puso broche de oro a la gran remontada con un golazo del venezolano Salomón Rondón.

Pero fue el gol del polifuncional defensor chileno el que puso nuevamente a la Banda Sangre de pie ante el Lobo. El cuadro local se adelantó gracias a un tanto de Cristian Tarragona, pero el Bombero apareció con muchísima suerte para impulsar a los suyos. “Y en la cola de Paulo Díaz se desvía para que River ponga el 1-1 que buscaba”, describió el periodista Gonzalo Palacio en ESPN.

Se fundió en un abrazo con el centrodelantero formado en Boca Juniors que tuvo un paso por el Inter de Milán. Los rivales quedaron locos con la tremenda suerte de Díaz. “Nos pusimos a ver los goles: en el primero le pega con el glúteo y se mete. El segundo gol es de otro planeta”, afirmó Leonardo Morales sobre los tantos.

A Colidio no le quedó más que tomarse con humor la conquista del ex San Lorenzo de Almagro y Colo Colo. Aunque eso haya significado que sigue sin inaugurar su cuenta personal desde que llegó a River a cambio de casi 5 millones de dólares en julio pasado. “Pensé que había sido gol mío”, reconoció el ex ariete de Tigre.

Lo mismo le pasó a Jorge Barril, narrador del partido para Star Plus. “Gol de pescador, de goleador”, describió el relator. “Se desvía en Paulo Díaz”, aclaró Diego Latorre, uno de los máximos admiradores que tiene el marcador de 29 años.

Colidio se toma con néctar el nalgazo de Paulo Díaz que le quitó un gol en River: “Ya va a llegar”

Ese festejo no le correspondió a Facundo Colidio, quien de todas formas sabe esa diana de Paulo Díaz ayuda a River Plate y que la primera suya no tarda en presentarse. “Hay que estar tranquilo, ya va a llegar”, afirmó el centrodelantero de 23 años que firmó un contrato hasta diciembre de 2025 en los Milonarios.

El DT de la Banda Sangre, Martín Demichelis, también le dio un valor al gol que anotó el zaguero de la Roja. “Ellos con un juego directo e intensidad hicieron un partido muy equiparado. A veces perdíamos la paciencia para mover la pelota ante un equipo muy compacto que hace chiquitos los espacios. Por suerte llegó el empate. Hay momentos para ganar así, el equipo dio una muestra de valentía y carácter ante la adversidad”, aseguró el ex defensor central del Manchester City y el Bayern Múnich.

“El fútbol está lleno de emociones. Y cualquier acción, para bien o para mal, pone mejor o peor a los jugadores. Es 100 por ciento emocional este deporte. Por eso siempre dar una muestra de carácter hace mejores a los equipos. Nunca nos rendimos, sabíamos que sería así de duro, encima con un gol tempranero de ellos. Quieras o no el jugador se pone más impaciente. Nunca dejamos de buscar y de exigir”, sentenció Demichelis.

¿En qué lugar quedó River en la tabla de la Copa de la Liga Argentina?

River Plate lidera la tabla de posiciones con 23 puntos al cabo de 11 partidos disputados.

