Paulo Díaz fue la gran figura de River Plate en la tremenda victoria ante Boca Juniors por el Superclásico de Argentina. El chileno sacó a relucir todo su talento, y con eso dejó loco a un histórico del cuadro xeneize.

El defensa central criollo fue titular en el elenco millonario para visitar a su archirrival en La Bombonera, y la rompió. Así, Diego Latorre alabó al zaguero de la selección chilena por su notable actuación.

“Es un fenómeno”

En diálogo con el canal de Twitch BenitosDR, el histórico exjugador de Boca y actual comentarista de ESPN fue consultado por Paulo Díaz.

“Me encanta, es buenísimo. Es de esos jugadores que tienen mala suerte, no sé si porque no tiene carisma o qué, pero habrá jugado unos 200 partidos con River y hace 200 partidos que juega a 50 metros del arquero”, destaca de entrada.

Tras eso destaca el juego “saliendo de atrás, y yo creo que ha cometido pocos errores y se los cuentan como si fueran errores de todos los días“.

“No le resaltan nunca que va bien arriba, sale jugando, que en el mano a mano es un fenómeno“, añade.

“Obviamente que a veces se distrae, como cualquier otro jugador, yo veo jugadores de la Premier League y de primer nivel que a veces cometen errores de principiantes”, concluyó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paulo Díaz en River?

El defensa chileno de 29 años llegó a River Plate en agosto de 2019, y actualmente tiene un contrato que lo vincula al club millonario hasta el 31 de diciembre de 2024.

¿Cuándo juega River?

El domingo 8 de octubre, desde las 16:45 horas, River Plate recibirá a Talleres de Córdoba en el Monumental por la fecha 8 de la segunda fase de la Liga Profesional Argentina.