Claudio Bravo enciende las alarmas en el Real Betis. El arquero chileno celebró la gran e importante victoria sobre Aris Limassol, pero también sufrió problemas físicos que preocupan a Manuel Pellegrini de cara a lo que viene.

Los verdiblancos golearon 4-1 al equipo chipriota por la cuarta fecha del Grupo C de la UEFA Europa League, y fue cerca del pitazo final que el histórico portero nacional preocupó tras acusar dolor en su pierna izquierda.

Fue específicamente al minuto 86 cuando Bravo se quedó en el suelo tocándose la parte posterior del muslo, lo que daba a entender que se lesionó. Así, el cuerpo médico ingresó a atenderlo y, para sorpresa de varios, siguió en la cancha.

Y es que los médicos heliopolitanos le pusieron un firme vendaje al bicampeón de América con la Roja en su muslo, lo que le permitió poder jugar con lo justo hasta el término del encuentro. Eso sí, Jean Beausejour advierte que “tiene mala pinta“.

Jean Beausejour cree que la lesión de Claudio Bravo “tiene mala pinta”

Jean Beausejour, excompañero de Bravo en la selección chilena, fue comentarista del compromiso para ESPN y tras el pitazo final sacó la voz sobre la compleja situación que enfrenta Claudio.

“Lo que uno puede decir desde acá, en el terreno de la especulación y hay que dejarlo claro, pero tiene mala pinta porque después uno ve señales: no le pega después de vuelta en el saque”, lanzó de entrada.

Tras eso, el ex Colo Colo y Universidad de Chile complementa que “lo que digo es que con la calentura y temperatura corporal del partido mostró claros signos de dolor. Me imagino cuando esté en frío“.

“Normalmente ese vendaje se usa para seguir apretando la zona y por dos cosas: cuando hay contractura o cuando hay otro tipo de lesión más importante“, advirtió Beausejour.

“Entonces tiene toda la pinta de ir para allá. Ojalá sea sólo una contractura, porque así podría jugar”, complementa el “Tenor Bicampeón” de Radio ADN.

Sobre que Claudio Bravo haya seguido jugando desde el minuto 86, cuando sintió la molestia, hasta el 97′, cuando sonó el pitazo final, Jean Beausejour también opina.

“Eso me produce dudas también. Uno sigue jugando cuando pasan dos cosas… cuando sientes que la lesión no es tan importante y no te provocará mayores repercusiones”, comenzó señalando.

“O cuando ya estás entregado y sabes que pase lo que pase ya te rompiste y el equipo te necesita hoy“, complementó.

¿Llegará Claudio Bravo al clásico del Betis ante Sevilla? ¿Llegará Claudio Bravo al clásico del Betis ante Sevilla? YA VOTARON 0 PERSONAS

La preocupación de Pellegrini por Bravo

En la conferencia de prensa tras la sólida goleada del Betis por 4-1 ante Aris Limassol en Europa League, Manuel Pellegrini reconoció sentirse preocupado por la lesión que sufrió el arquero chileno de 40 años.

“Lo peor fue el final del partido, porque sufrimos problemas en forma de lesiones que a ver cómo solucionamos de aquí al domingo”, destacó de entrada el Ingeniero.

Después de eso, Pellegrini resaltó que “hubo que sacar a Pezzella, también con algunos problemas, y tenemos que ver cómo está Claudio Bravo“.

“Parece preocupante, pero esperemos qué pasa de aquí al domingo, porque sintió una molestia y puede ser una contractura“, complementó para cerrar el ex director técnico del Manchester City y Real Madrid.

¿Cuándo es el clásico de Sevilla?

Este domingo 12 de diciembre, desde las 14:30 horas, el Betis visitará al Sevilla. Duelo válido por la fecha 13 de la Liga de España y que se jugará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bravo en Betis?

Claudio Bravo arribó el 30 de agosto de 2020 al Real Betis, y actualmente tiene un contrato que lo vincula a los albos hasta el 30 de junio de 2024.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.