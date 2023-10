La selección chilena no pudo en su visita a Venezuela, donde perdió por 3-0 en la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, lo que deja el ambiente lleno de críticas por el desempeño.

Con Eduardo Berizzo cuestionado por los cuatro puntos en la misma cantidad de partidos, los hinchas buscan soluciones a los problemas que presenta la Roja en el torneo.

Gabriel Mendoza, en conversación con Redgol, más allá de apuntar a los problemas del entrenador, asegura que hay un tema con el liderazgo dentro de la cancha, donde se nota la falta del capitán.

Un Claudio Bravo que ha sido borrado en las primeras fechas de eliminatorias, en una situación que pareciera que no tiene vuelta atrás con Berizzo, luego de decidir faltar a unos compromisos amistosos de Chile por vacaciones con su familia.

Extraña la voz de mando

El venezolano Yeferson Soteldo fue la gran figura del partido, donde con su talento y habilidad, logró descontrolar a la última línea nacional, que no encontró respuestas para frenarlo.

El ex Universidad de Chile logró mover los ánimos del equipo nacional, donde el Coca Mendoza asegura que, en esos instantes, faltó la voz de mando de un capitán de experiencia.

“Depende de los jugadores. Cómo nadie que diga o que ordene, falta la mano de los jugadores de experiencia”, comentó.

“No es por nada, me llena de todo el gusto Brayan Cortés, pero se nota que falta la mano del capitán, Claudio Bravo, que pueda remecer, putear o despertar. O decir ‘pégale un viaje y chao’. Acá te agarra, no te suelta y nadie hacía nada. Es lo más cuestionable”, detalló.

No se entiende el juego de Chile

Para Mendoza Chile está en una laguna futbolística, donde, luego de cuatro fechas de las eliminatorias, no se entiende el juego que quiere realizar, por lo mismo se dio ese resultado en Venezuela.

“Nos dieron un baile los venezolanos, nunca antes visto. Creo que se sabía que iba a ser difícil, porque venían agrandados con el empate en Brasil y si nosotros tomábamos el partido como se tomó, iba a pasar el papelón: sin gol, sin llegadas, con jugadores que no mostraron su nivel. Bien merecido el triunfo de Venezuela, con un ole que da rabia y vergüenza”, enfatizó.

Por lo mismo, llama a la claridad con Berizzo y los jugadores, que también se deben llevar la crítica de un encuentro para el olvido.

“La forma de jugar de Chile es muy rara, no hay nada claro. Cuando hablas de Brasil, está el buen toque, el jogo bonito. Los uruguayos son aguerridos, luchan y todo. Perú el buen toque de balón. En Chile no sabemos. Es lo raro, porque hay buenos jugadores, pero no los pone en las posiciones que corresponden. Es cuestionable y lamentable”, finalizó.

¿Por qué no juega Claudio Bravo?

Pese a su buen presente en Real Betis, Eduardo Berizzo decidió tenerlo al margen del equipo luego de no venir a tres amistosos de la Roja y optar por sus vacaciones.

