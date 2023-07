Claudio Bravo brilla en el Betis, de eso no hay duda. Con 40 años, el histórico arquero chileno renovó para esta temporada 2023-24 y además será uno de los tres capitanes del equipo de Manuel Pellegrini. Y en España se llena de elogios.

Estadio Deportivo le dedicó una nota llena de elogios al legendario portero bicampeón de América con la selección chilena, donde incluso lo comparan con un mítico actor de Hollywood: Tom Hanks.

“Claudio Bravo es como el gran Tom Hanks: un adulto encerrado en el cuerpo de un niño”

“Claudio Bravo es como el gran Tom Hanks en la mítica película de ‘Big’: un adulto encerrado en el cuerpo de un niño”, destacan de entrada en la publicación.

Tras eso, resaltan que está “con la energía, la actividad, los anhelos y las ambiciones propias de ese cuerpo de chaval; pero también con la madurez, la experiencia y las reflexiones llenas del poso que le da su verdadera edad”.

“El portero chileno va a arrancar su cuarta temporada en el Real Betis, la número 23 de su dilatada y exitosa trayectoria deportiva; pero mantiene a los 40 años la misma actitud e idénticas ganas que sentía cuando empezaba en esto con sólo 17 primaveras. Encontrar el hábitat ideal es vital para ello y él lo ha encontrado en Heliópolis de la mano de su compatriota Manuel Pellegrini”, agregan.

El cuidatubos oriundo de Viluco habló con la prensa del Betis y detalló que para él y sus compañeros la renovación de Pellegrini “fue una sorpresa. No lo sabíamos en el vestuario y nos cogió en pleno vuelo”.

“Nos enteramos por ustedes (los medios de comunicación), pero eso también habla muy bien de cómo se están haciendo las cosas en el Betis”, complementó Bravo.

“El club planea algo estable para un tiempo y las cosas que salen bien hay que mantenerlas. El ‘staff’ técnico es increíble y tenemos gente muy válida trabajando para el club”, complementó “Big Bravo”, como lo bautizó Estadio Deportivo.

“Sigo soñando con ganar otro título acá”

Bravo también deja en claro que “sigo con las aspiraciones altas, soñando con ganar otro título acá. Siempre, allá donde he ido he tenido la misma mentalidad de ayudar, de recordar que tenemos que ser siempre conscientes de lo que nos jugamos, de que no podemos dejar pasar oportunidades y de que no hay nada más bonito que trabajar durante todo el año para salir en la foto de campeones, porque eso luego la gente te lo agradece de por vida”.

A pesar de comenzar la temporada número 23 de su carrera, Claudio no pierde la ilusión como la primera vez. “Casi nada, 23 años. El tiempo pasa muy rápido. La primera pretemporada la comienzo con 17 años y en ésta tengo ya 40”, apuntó.

“Se disfruta de poder poner en práctica lo que llevas mucho tiempo trabajando, pero con ganas de que empiece ya la competición. Siempre estoy con ganas. Si no vienes el primer día con la cabeza bien puesta y las ideas claras, durante el año vas a sufrir y a encontrar obstáculos”, concluyó.