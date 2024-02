Claudio Baeza: "Si Colo Colo me quiere en algún momento es difícil que diga que no"

Claudio Baeza se fue de Colo Colo en 2018 con rumbo a la primera división de Arabia Saudita por la petición expresa de Pablo Guede. Pese a los años y la distancia, el Serrucho nunca ha perdido de vista al Cacique, club donde se formó como futbolista profesional.

Luego de su paso por Al Ahli, Baeza comenzó su larga carrera en el fútbol mexicano: estuvo dos temporadas en el Necaxa. Y ahora vive su cuarta campaña en el Toluca, cuadro donde es uno de los referentes. Allí es compañero de dos chilenos: Jean Meneses y Valber Huerta.

Pero su proyección en el cuadro rojo no va más allá de diciembre de este año, cuando terminará su contrato. “No he tenido ningún acercamiento de nadie desde que me fui. Y obviamente siempre estoy abierto a volver al club”, expresó Baeza en una conversación con Héctor Tapia y Juan Ramírez.

Aunque realzó el nivel de sus eventuales competidores en la zona media de Colo Colo. “Los jugadores que están ahora en el mediocampo lo están haciendo muy, muy bien”, aseguró el volante tapón de 30 años. Apuntó a Esteban Pavez, Leonardo Gil y Arturo Vidal, quienes conforman aquella zona en el equipo titular que comenzó la temporada bajo la tutela de Jorge Almirón.

Claudio Baeza no escondió sus ganas de tener una nueva etapa en Colo Colo. Más bien todo lo contrario. “Siempre está la intención: si Colo Colo me quiere en algún momento es muy difícil que diga que no”, reconoció el Serrucho, quien disputó 216 encuentros con los albos.

“Siempre voy a querer volver. Obviamente no tuve ningún contacto, pero es bonito volver a casa”, agregó el oriundo de Los Ángeles, quien de pasó les dejó un aviso a la dirigencia de Blanco y Negro: en caso de que busque un volante de contención, él está disponible.

Pero por el momento su enfoque está en el Toluca, donde al igual que en el Cacique llegó a ser capitán. Este sábado 2 de marzo, los Diablos Rojos tendrán un complicado partido por la 10° jornada de la Liga MX: recibirán al Tigres, un rival directo para entrar a la parte alta de la tabla de posiciones.

