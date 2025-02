Carlos Palacios se vistió de héroe en Boca Juniors y anotó el gol del triunfo contra Huracán, dándole al Xeneize la primera victoria de la temporada en el fútbol argentino. El ex Colo Colo protagonizó una jugada perfecta para celebrar su primera anotación con el equipo trasandino.

Fue un partido especial para la Joya. A los 68′, hizo una pantalla con Miguel Merentiel y se metió en el área para clavar el 2-1. El chileno celebró junto a la hinchada de Boca para después llevarse las manos a las orejas y dedicarle su gol a Juan Román Riquelme.

Otro elemento del partido fue el reencuentro del chileno con Leonardo Gil, con quien compartió dos grandes temporadas en Colo Colo. El mediocampista de 33 años también fue titular, pero por el Globo, el club que lo recibió después de terminar su contrato con el Cacique.

De hecho, el mismo Carlos Palacios se refirió al reencuentro. “Al Colo Gil lo conozco. Cuando fui a Colo Colo me recibió muy bien, es una gran persona, como jugador también es extraordinario y nos deseamos lo mejor antes del partido”“, mencionó en diálogo con ESPN.

Carlos Palacios anota su primer gol en Boca Juniors

Tras su gol, Carlos Palacios dio sus sensaciones y explicó por qué lo celebró como Juan Román Riquelme. “Lo veía cuando hacía los goles acá en La Bombonera y los celebraba así. Me nació hacerlo. Me felicitó, me dijo que quizás le había pegado de suerte, pero feliz”, dijo.

“La semana pasada me quedó una parecida y tiré el centro atrás; muchos me dijeron que le pegue al arco, así que cuando tuvo la oportunidad y vi al arquero achicar, quise cambiarla al segundo palo. Feliz por haber convertido el primer gol y más en este estadio”, sumó.