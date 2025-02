Recién arrancó la temporada 2025 y uno de los jugadores chileno que más se está destacando en el extranjero es Carlos Palacios, figura de Boca Juniors.

La Joya este domingo tuvo un día soñado, porque marcó su primer gol en La Bombonera y le dio la victoria al cuadro Xeneize por 2-1 ante Huracán.

El gran arranque de año de la Joya en Argentina hace pensar que el volante ofensivo puede volver a la selección chilena, si es que Ricardo Gareca lo perdona tras bajarse del partido ante Colombia por supuestos “problemas personales”.

ver también Prensa argentina alucina con la Joya Carlos Palacios tras su golazo en Boca: “Perfecto”

¿Carlos Palacios debe volver a la Roja?

Los hinchas quedaron molestos con la Joya tras su desaire a la Roja, el Tigre Gareca también, sin embargo hay voces que empiezan a mencionar la palabra “perdonazo”.

En RedGol hablamos con el campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo Ricardo Dabrowski, quien desde Argentina señala que Palacios debe volver a ponerse la camiseta roja.

“Estamos hablando de hoy por hoy uno de los mejores jugadores del fútbol chileno, que está en un medio muy exigente como el argentino y está haciendo sus primeros pasos, pero está teniendo el reconocimiento y por ende el logro personal de estar adaptándose de forma rápida”, dijo de entrada el Polaco.

Publicidad

Publicidad

Carlos Palacios celebrando su gol en La Bombonera. Foto: Imago

“Nadie va a descartar a un jugador, no solamente de las características, sino que de todo lo que implica. Me parece que no debería haber ninguna puerta cerrada, sino que todo es beneficio de la selección chilena, no debería haber un inconveniente para que tenga un diálogo con Gareca”, agregó el ahora entrenador.

Por último, el candidato a ser el jefe de las divisiones menores de Colo Colo puntualizó que Gareca debe citar a Palacios para los partidos ante Paraguay y Ecuador de marzo próximo.

Publicidad

Publicidad

“Desde afuera parecería que hay circunstancias o situaciones insalvables, y no es así, en el fútbol todos nos conocemos y todo el mundo siempre está abierto al diálogo. Hay un bien superior que es la selección chilena y en eso nadie se puede negar a conversar“, cerró.

ver también Diego Latorre queda loco con el nivel de Carlos Palacios en Boca: “Es un deleite verlo”

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Panamá en partido amisotoso?

El partido amistoso entre la selección chilena y su similar de Panamá será este sábado 8 de febrero, a partir de las 20:30 horas en el estadio Nacional.