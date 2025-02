Carlos Palacios fue héroe y le dio a Boca Juniors el primer triunfo de la temporada en el fútbol argentino. El ex Colo Colo fue titular y anotó el gol del triunfo ante Huracán, luciéndose en una jugada espectacular y dedicándole su anotación a Juan Román Riquelme.

A los 68′, Palacios hizo una pantalla con Miguel Merentiel y se metió en el área para clavar el 2-1 frente al Globo. Su celebración fue más que especial: primero corrió a festejar con la hinchada y después se llevó las manos a las orejas para dedicarle el clásico Topo Gigio a su ídolo.

“Lo veía cuando hacía los goles acá en La Bombonera y los celebraba así. Me nació hacerlo. Me felicitó, me dijo que quizás le había pegado de suerte, pero feliz”, explicó Carlos Palacios a ESPN después del partido.

Además, contó un lindo detalle sobre la relación entre ambos. En diálogo con el Canal de Boca, la Joya dijo que “soy un agradecido de la vida por jugar en este club que es el más grande del mundo. Él lo hizo posible. La camiseta del debut (contra Argentino en la Copa Argentina) me la pidió Román: apenas terminó el partido, me dijo que se la mandara”.

ver también Arturo Vidal celebra el primer gol de Carlos Palacios en Boca Juniors: “Qué crack”

Puros elogios para Carlos Palacios tras su gol en Boca

La prensa argentina se rindió ante Carlos Palacios tras su primer gol en Boca. TyC Sports le puso un 8: “La figura del encuentro, siendo el que mejor entiende el juego. A su festival de pases, le sumó un golazo con dedicatoria a Román para la victoria“, escribieron en su sitio web.

Publicidad

Publicidad

El diario Olé, en tanto, lo evaluó con un 9: “El mejor de la cancha. Siempre con la cabeza levantada buscando a sus compañeros. Marcando el camino y así en el segundo gol a los 22’ del segundo tiempo: la dejó pasar y picó al espacio para definir cruzado al ángulo“, detallaron.