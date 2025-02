Carlos Palacios le dio la primera victoria a Boca Juniors en el fútbol argentino. El chileno fue titular y anotó el gol del triunfo sobre Huracán en la fecha 3 de la Liga Profesional Argentina, luciéndose en una jugada espectacular y dedicándole el tanto a Juan Román Riquelme.

A los 68′, el delantero hizo una pantalla con Miguel Merentiel y después se metió al área para clavar la pelota al ángulo. Fue el 2-1 definitivo de Boca. Para celebrar, se llevó las manos a la orejas para hacer el típico Topo Gigio.

¿Y qué le dijo Riquelme? Tras el partido, el ex Colo Colo habló inmediatamente con el presidente de Boca. Ante los medios, explicó: “Lo veía cuando hacía los goles acá en La Bombonera y los celebraba así. Me nació hacerlo. Me felicitó, me dijo que quizás le había pegado de suerte, pero feliz”.

“La semana pasada me quedó una parecida y tiré el centro atrás; muchos me dijeron que le pegue al arco, así que cuando tuvo la oportunidad y vi al arquero achicar, quise cambiarla al segundo palo. Feliz por haber convertido el primer gol y más en este estadio”, dijo sobre el gol.

Los elogios a Carlos Palacios en Argentina

Carlos Palacios fue la figura del triunfo de Boca Juniors. Tras la victoria, TyC Sports lo evaluó con nota 8: “La figura del encuentro, siendo el que mejor entiende el juego. A su festival de pases, le sumó un golazo con dedicatoria a Román para la victoria“, celebraron.

El diario Olé le puso un 9: “El mejor de la cancha. Siempre con la cabeza levantada buscando a sus compañeros. Marcando el camino y así en el segundo gol a los 22’ del ST: la dejó pasar y picó al espacio para definir cruzado al ángulo“, argumentaron.