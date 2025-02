Carlos Palacios se robó todas las miradas en La Bombonera. El seleccionado nacional se transformó en la figura del domingo y con golazo incluido le dio el triunfo a Boca Juniors sobre Huracán.

El formado en Unión Española combinó con Miguel Merentiel y llegó hasta el área rival para con certera definición asegurar la victoria por 2-1 ante el globo. Lo que desató los festejos de todos los hinchas transandinos que hasta corearon el nombre y se pusieron nerviosos con el talento nacional.

ver también “Es un deleite”: Carlos Palacios marca golazo para darle a Boca Juniors ante Huracán

Anotación que también fue celebrada en Chile. Es que uno de sus principales seguidores fue Arturo Vidal que siguió minuto a minuto el partido de Boca Juniors. Por lo que el King de inmediato festejó el tanto de su ex compañero en Colo Colo.

“Golazooooooo”, fue la primera parte del mensaje del King. “Que crack que eres mi niño”, agregó con la mención de Palacios en Instagram. Pero a la publicación además le agregó la canción “el crack” de Los Miserables. Dejando en claro que la joya llegó para brillar en Argentina.

Vidal celebró el primer gol de Palacios en Boca Juniors

¿Qué dijo Carlos Palacios tras su primer gol en Boca Juniors?

Por su parte Palacios habló con la transmisión oficial y agradeció el cariño de los hinchas xeneizes que corearon el “chileno, chileno”. Incluso habló de su celebración con el topo gigio de Riquelme “Lo miraba siempre cuando hacía goles y festejaba así. Me salió hacerlo. Luego él me felicitó y me dijo que siguiera así”, confesó el seleccionado nacional.

Publicidad