Boca Juniors sumó un nuevo empate ante Unión Santa Fe. El elenco xeneize contó desde el primer minuto con Williams Alarcón, que debutó oficialmente por el cuadro transandino. Sin embargo, Carlos Palacios no contó con la misma suerte.

Pese a que fue titular y destacó en su debut ante Argentinos Juniors, la joya fue renegado al banco de suplentes. Lo que generó ciertas dudas por el momento del ex Colo Colo.

ver también Medios argentinos destacan el brillo de la Joya Palacios en un opaco equipo: “Cuando la agarra, Boca crece”

Sin embargo, desde Argentina revelaron el motivo de esta polémica decisión de Fernando Gago. Lo que tuvo relación a una conocida fórmula, que también ocupó Jorge Almirón, para evitar arriesgar a sus jugadores.

“Lo que pasó con Ander Herrera preocupa en Boca, ahora el entrenador Fernando Gago no quiere que se le sigan desgarrando más jugadores. Aún con su temprana edad no quiere arriesgar al chileno Palacios”, detallaron en Cadena Xeneize al momento de comentar la formación que no tuvo a Palacios entre los 11 estelares.

Palacios fue suplente este miércoles y podría ser titular el domingo ante Huracán

Pero esta decisión tuvo sus consecuencias y causó malestar ya que apenas van dos fechas y Boca aún no logra ganar un partido. “Muchos hinchas de Boca no coinciden. Jugó bien el domingo contra Argentinos y ahora sale del equipo. Boca siempre tiene que ganar y por eso molesta que se empiece a dosificar. Lo que preocupa es lo que va a pasar el domingo cuando reciba a Huracán, porque no se sabe quién será titular”, lamentaron.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Boca Juniors?

El cuadro de Boca Juniors suma dos puntos en la misma cantidad de partidos disputados. Ahora este domingo 2 de febrero recibe a Huracán en La Bombonera con el objetivo de sumar su primer triunfo de local. Tras ello, el sábado 8/2 visita a Racing Club en lo que será el primer clásico de Alarcón y Palacios con la camiseta xeneize.