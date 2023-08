El Game4Ukraine fue un evento amistoso en el que participaron múltiples estrellas y ex figuras del fútbol mundial y que tuvo como finalidad juntar dinero para las familias que viven duros momentos por la guerra desatada entre Ucrania y Rusia.

Más allá del resultado entre los equipos (se enfrentaba el Team Zinchenko contra el Team Schevchenko) y el golazo de Clarence Seedorf, hubo algo que no dejó indiferentes a los hinchas del fútbol: el estado físico de Samuel Eto’o.

Las redes estallaron al comparar la figura del ex Barcelona con su cuerpo atlético y, pese a que debemos superar el juicio sobre el cuerpo de los demás, muchos hicieron fila para comentar sobre la panza del camerunés.

Si bien hubo aquellos que se preocuparon por la salud física del ex jugador, la verdad es que la mayoría fueron bromas al respecto. Pero, lo cierto es que es imposible que Samuel Eto’o no ganase algunos kilos de más, sobre todo sabiendo que actualmente, como presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, debe realizar muchas tareas administrativas.

Sea por la razón que sea, lo cierto es que la nueva panza de Samuel Eto’o no le fue impedimento para demostrar que el fútbol es como andar en bicicleta y que los cracks no se olvidan de su impronta. Al fin y al cabo, lo que más importa es que Samuel Eto’o sigue siendo un filántropo y no se pierde la oportunidad de ayudar a través del fútbol.