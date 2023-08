La situación de Kylian Mbappé está llegando a su punto cúlmine. En Paris Saint-Germain quieren parar el torbellino lo antes posible y sólo ven una solución que dejaría contentos a todos los involucrados: la venta a Real Madrid. Y desde Francia han revelado el plan del club blanco para hacerse con el fichaje de la forma más conveniente.

A pesar de recibir varias ofertas cuantiosas por el astro Francés, y ser aceptadas por la directiva del PSG, éstas no han podido tener cabida. Todo por decisión del jugador, quien se niega a conversar con cualquier club que no sea el español y eso ha puesto contra la espada y la pared a los parisinos.

En Real Madrid siguen sin expresar sus deseos por el jugador de forma abierta. Los merengues han jugado al misterio desde el comienzo de los rumores y parece que les ha funcionado a la perfección. Con PSG desesperándose por la situación de Mbappé, aceptarán “cualquier” oferta del único club al que quiere ir el delantero.

Revelan el plan de Real Madrid con Mbappé

Desde el medio francés Le Parisien, aseguran que Real Madrid esperará hasta el 15 de agosto para poner su primera oferta sobre la mesa de Paris Saint-Germain. Además agregaron que si se trata de una cifra proporcional al precio de Kylian, se aceptará de inmediato.

Los deseos del propio presidente del club galo, Nasser Al-Khelaïfi, son concretar la salida de Kylian. No obstante, desean que la venta de su máxima estrella deje ganancias en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, saben que de no abandonar el club en este mercado, el goleador saldrá como agente libre al término de su contrato, cuestión que no aceptarán en PSG.

La situación de Kylian también puso en tensión la llegada del nuevo entrenador del equipo, Luis Enrique. El español recientemente se vio envuelto en rumores de dimisión. Las razones tendrían que ver con el caso “Mbappé“, quien de quedarse no podría ser utilizado por el técnico que ya prepara su estrategia para la próxima temporada.