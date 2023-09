Un verdadero escándalo se vive en el fútbol boliviano con la cancelación del torneo producto de amaño de partidos. Una situación que comenzó a explotar hace unas semanas y que culminó con el anuncio de la Federación de Bolivia sobre un torneo express que se jugará de aquí a fin de diciembre.

Una delicada situación que afecta a los chilenos jugando en esas latitudes. Ronnie Fernández ya dio su punto de vista sobre el caso, pero faltaba otro con presente por allá: Raúl Olivares, de dilatada trayectoria en el fútbol de ese país y que actualmente juega en Universitario de Vinto.

En conversación con LUN, el formado en Colo Colo criticó la medida de la federación y explicó cómo se vive el escándalo al interior del fútbol altiplánico, que se ve sacudido con, probablemente, el mayor problema de su historia profesional.

“Estoy un poco molesto porque, por unos pocos, pagamos todos los platos rotos, toda la gente que se esfuerza y sacrifica. Salieron pruebas contra el presidente de un club, pero también se habla de jugadores y esas pruebas aún no salen a la luz. Hay que tener cautela con eso, porque con solo nombrarlos puede haber un daño irreversible”, analizó.

Eso sí, recordó que le “pareció algo extraño el partido contra Always Ready, donde el árbitro cobró un penal que no me pareció. Pero se lo atribuyo más a una falla humana que a una mala intención. Los árbitros se equivocan, de repente pasa”, contó.

“Uno siente impotencia y tristeza porque muchos de mis compañeros y yo nos sacrificamos para salir de un lugar bastante incómodo y ponernos en las puertas de la Copa Sudamericana. Uno siente que todo el trabajo que hizo no vale la pena o se fue a la basura”, agregó.

“Lo encuentro una decisión apresurada. Creo que la mejor forma de resolverlo hubiese sido sancionar a los involucrados, no a todos. Y con castigos ejemplares, sea quien sea, el equipo que sea, y continuar el torneo. Pero encuentro ilógico que por culpa de cuatro o cinco personas paguemos todos”, criticó.

¿Cuántos partidos llega Raúl Olivares en Universitario de Vinto?

El Araña llegó a Universitario de Vinto desde La Serena en 2022. En este tiempo suma 48 partidos jugados. En ese partido contra Always Ready, además, anotó un gol de penal en los minutos finales. Además de su club actual, Olivares jugó también en Universitario de Sucre, Jorge Wilstermann y Always Ready.