No más show en los penales: Aprueban la ley "Anti Dibu Martínez"

Uno de los temas que quedaron en el aire tras la Copa del Mundo de Qatar 2022, fue la actitud de Emiliano “Dibu” Martínez en los penales. Muchos reclamaron que no estaba correcto lo que hacía el argentino a la hora de enfrentar a los ejecutantes. Pues bien, fueron escuchados.

El Dibu fue factor en el título de Argentina en Qatar, ya que durante el camino de la Albiceleste hasta dar la vuelta olímpica atajó tres penales: dos ante Países Bajos y uno en la final ante Francia. Claro que su show durante las ejecuciones, fue bastante cuestionado desde distintos lugares. Otros, lo defendieron como parte del juego mental que significan las definiciones desde los 12 pasos.

Finalmente, la International Football Association Board (IFAB) tomó una postura al respecto y anunció la aprobación de una ley que limita los movimientos de los arqueros a la hora de las ejecuciones. Rápidamente fue llamada como la ley “Anti Dibu Martínez”.

No se podrá tocar ni los palos

La nueva normativa señala que “el portero no debe comportarse de una manera que no muestre respeto por el juego y el oponente, es decir, distrayendo injustamente al pateador“. O sea, no más “mirá que te como hermano”. La situación podría levantar polémica, ya que cada vez se está limitando más las facultades que tenían los arqueros años atrás, como también pasa ahora con el pisar la línea en todo momento, al menos con un pie.

Incluso, en el nuevo reglamento la IFAB ejemplifica con una situación que es muy habitual entre los que se paran bajo los tres palos. “El guardameta no debe comportarse de forma que distraiga injustamente al pateador. Por ejemplo, retrasar la ejecución del tiro o tocar los postes, el travesaño o la portería“, detallan.

A lo largo de la historia, siempre los arqueros se han dedicado a “trabajar mentalmente” a los pateadores. Recordados son los bailes de Jerzy Dudek en la final de la Champions 2005 entre Liverpool y Milan, del australiano Andrew Redmayne ante Perú, el show de Sergio “Superman” Vargas ante José Luis Chilavert o lo que hacía Marcelo “Rambo” Ramírez en Colo Colo. Al parecer, son días que no volverán.