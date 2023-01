Emiliano Martínez se ha ganado varios enemigos por sus estrategias a la hora de atajar penales. Muchos no comparten su palabrerío previo ni menos los bailes con los que pasó a la historia en la final que Argentina le ganó a Francia en el Mundial de Qatar 2022 recién pasado.

En la últimas horas un nuevo crítico salió a la palestra en este sentido. Se trata de su colega galo Hugo Lloris, quien en una entrevista con L'Equipe repasó en duros términos al Dibu por su comportamiento en la definición desde los 12 pasos que su equipo perdió.

“Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo”, partió diciendo el meta del Tottenham de Inglaterra.

Lloris no se quedó ahí y se comparó con el propio Dibu, afirmando que “soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco (…) Tratando de lograr el éxito, buscando el logro, sí. Pero hacer eso. No soy yo, no puedo”.

“Hay que saludar la victoria de Argentina, y decir que fue decisivo. Después, en la celebración, fue juzgado bastante, así que no necesito agregar nada. Durante la sesión de penales en sí usó todo lo que pudo para desestabilizar”, concluyó.

Fin en su historia con Francia

El portero Hugo Lloris decidió ponerle punto final a su historia con la selección de Francia, anunciando en esta mista entrevista con L'Equipe su retiro a los 36 años tras la final perdida ante Argentina en tierras qataríes.

“Llega un momento en el que hay que saber pasar la mano. No quiero hacerlo mío, siempre he dicho y repetido que la selección de Francia no es de nadie y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo primero. Creo que atrás el equipo está listo para continuar, también hay un portero que está listo”, declaró Hugo.

El portero jugó 145 partidos con la selección francesa, portando la jineta de capitán en 121 duelos y siendo clave en los títulos del Mundial de Rusia 2018 y la Europa Nations League en 2021.