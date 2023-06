Tottenham Hotspur avanza paulatinamente a una especie de reconstrucción. Tras una caótica temporada, que lo hizo quedar fuera de todas las competencias internacionales, los Spurs nombraron a Ange Postecoglou como director técnico. Pero también tienen otras obligaciones: encontrar al sucesor de Hugo Lloris es una de ellas.

El portero y capitán del cuadro londinense anunció que cambiará de aires, pues siente que cumplió un ciclo. “Es el fin de una era, tengo ganas de hacer algo más. No he perdido de vista que tengo un año más de contrato”, afirmó Lloris en declaraciones a Get French Football News.

Mientras el meta campeón mundial en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022 tiene definido que se irá, la comisión directiva analiza posibles sustitutos. Uno es el croata Dominik Livakovic, de gran desempeño en el último Mundial. El Villarreal de Ben Brereton también tiene en sus planes al balcánico del Dinamo Zagreb.

Y otro de los nombres que aparece en la carpeta del Tottenham es el del español David Raya, quien tuvo una campaña muy positiva en el Brentford. De hecho, por su actuación en la máxima categoría inglesa fue escogido como tercer portero de España en la reciente Copa del Mundo.

Tottenham intenta bajar el precio de David Raya, el apuntado como sucesor de Lloris

Según informó el periodista Fabrizio Romano, una eminencia en el mercado de pases, las negociaciones entre el Tottenham Hotspur y David Raya avanzan bien. “Están a punto de llegar a un acuerdo en los términos personales”, escribió el comunicador italiano en su cuenta de Twitter. “El contrato a largo plazo está acordado después de charlas muy positivas”, agrega el conspicuo reportero.

Pero no todo será tan fácil para llevar a cabo el traspaso del ex meta del Blackburn Rovers y el Southend United, también de Inglaterra. “Las conversaciones entre clubes serán cruciales. El precio de 40 millones de libras es considerado demasiado alto”, afirma también Romano. Esa alusión es clara: la tasación que el Brentford le hizo al arquero que el 15 de septiembre cumplirá 28 años debe bajar unos millones, pues son poco más de 50 millones de dólares.