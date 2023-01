Este domingo el Manchester City goleó como local por 4-0 al Chelsea en el Etihad Stadium por la FA Cup con goles de Mahrez, Álvarez, Foden y Mahrez.

Justo antes del gol de penal del argentino Julián Álvarez, el arquero de los blues, Kepa, se acercó para desconcentrarlo, muy al estilo de Dibu Martínez en el Mundial de Qatar. Sin embargo, el campeón del mundo no falló y marcó el segundo de los citizens.

Esta acción fue comentada por la prensa inglesa y fue el ex futbolista Gary Lineker el más categórico de todos: "Kepa es una copia barata de Emi Martínez".

"Creo que Julián Álvarez debe haberle dicho a Kepa: 'Hermano: vengo de ganar la medalla de oro en la Copa del Mundo, no me preocupa mucho lo que hagas", añadió.

En tanto, sobre el nivel que ha mostrado el Chelsea en las últimas semanas, su compañero Alan Shearer, comentó: "No me importa cuántas lesiones tengas en tu equipo, aún puedes salir y hacer un cambio. Ellos no lo han hecho y es vergonzoso desde su punto de vista".

En cuanto al partido, señaló: "El Manchester City ha estado fantástico en todas las posiciones. Han dominado todo el campo y han sido sensacionales. Desde el punto de vista del Chelsea, eso no es aceptable, esa actuación. Dije que necesitaban algo de energía, carácter, todas esas cosas".

Por su parte, Jermaine Jenas sostuvo: "Las caras de los jugadores del Chelsea lo dicen todo, pero no pueden darse por vencidos. Hay mucha decepción en ese equipo. Esto podría complicarse".

"Un tiro al arco sería bueno para el Chelsea. Una señal de progresión. Algo que demuestre que no están aquí solo para ser vencidos. Tienes que aparecer y mostrar lo que eres, especialmente cuando estás usando esa camiseta del Chelsea. No muchos de ellos hicieron eso en la primera mitad", finalizó.