No Lloris: arquero campeón del mundo anuncia su retiro de Francia tras el Mundial de Qatar 2022

La selección de Francia se prepara para un nuevo proceso tras el Mundial de Qatar 2022. Los Galos se rearman luego de caer en la final del torneo frente a Argentina y este lunes uno de sus pilares anunció su retiro: Hugo Lloris.

El arquero tuvo una entrevista con L'Equipe, en la que reveló que no seguirá jugando por el seleccionado de su país. La noticia tomó por sorpresa a todos, ya que pese a tener 36 años, nadie esperaba que diera un paso al costado.

"Llega un momento en el que hay que saber pasar la mano", dijo al medio. "No quiero hacerlo mío, siempre he dicho y repetido que la selección de Francia no es de nadie y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo primero. Creo que atrás el equipo está listo para continuar, también hay un portero que está listo", agregó.

Ese nombre que señala Hugo Lloris es Mike Maignan, portero que hoy viste los colores del AC Milan y ha sido una de las figuras de la Serie A.

En esa misma línea, el actual guardameta del Tottenham enfatizó que se inclina por un adiós con dignidad antes que uno con dudas. "Prefiero salir estando arriba que esperar a que baje la velocidad, o demasiada competencia".

Hugo Lloris también recalcó que el aspecto personal también tiene mucho que ver. "También hay una opción familiar, siento la necesidad de pasar más tiempo con mi esposa y mis hijos".

Hugo Lloris se va como una leyenda de Francia

Con el retiro de Hugo Lloris, la selección de Francia pierde a una pieza fundamental. En los 14 años que estuvo jugando para su país, el portero se encargó de instalar su nombre en lo más alto de la historia.

En total, disputó 145 partidos, en los que portó la jineta de capitán en 121 ocasiones. A ello se suma que es el arquero con más partidos en Mundiales para los Galos, con 20 participaciones en cuatro torneos.

Como si fuera poco, se alzó con el título de la Nations League en 2021, pero el más importante ocurrió un poco antes. En el Mundial de Rusia 2018, fue clave para ganar la Copa del Mundo.

Francia despide a Hugo Lloris como una leyenda y se prepara para buscar a su reemplazante en el arco. El arquero dice adiós a la selección, pero no al fútbol. Tottenham le permitirá mostrar quizás lo último de su carrera, en uno de los torneos más importantes de todos.