Deschamps saca toda la artillería contra el plantel de Francia: "Hubo cinco jugadores que no estaban al nivel"

Francia estuvo a un paso de conseguir una verdadera hazaña en el Mundial de Qatar 2022. Los Galos remontaron un 2-0 en contra para terminar definiendo todo en penales con Argentina luego de un empate 3-3.

El hasta entonces vigente campeón del mundo se enfrentó a la Albiceleste en la gran final del torneo. Sin embargo, el equipo dirigido por Didier Deschamps estuvo muy por debajo de lo esperado y solo reaccionó gracias al talento de Kylian Mbappé.

Si bien la definición del Mundial de Qatar 2022 terminó en un empate 3-3 que derivó en los penales, todo lo ocurrido dentro de la cancha todavía da que hablar. Sobre todo en Francia, donde el hombre a cargo no tuvo piedad para criticar a sus dirigidos.

Tras haber sellado su continuidad al mando de la selección, Didier Deschamps dio incendiarias declaraciones. Todo luego de asegurar que en el equipo hubo parte del plantel que no cumplió con las expectativas de lo que significa una final del mundo.

"No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro. Pero en la alineación titular hubo cinco jugadores que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así", lanzó el DT.

En esa misma línea, Didier Deschamps recalcó que Francia le regaló por lo menos un tiempo a Argentina en la definición. "No voy a usar palabras fuertes, pero no existimos durante una buena hora", remarcó el entrenador.

"Remontamos de la nada, pero hicimos lo que teníamos que hacer porque ellos también tenían el defecto de tener finales mucho más difíciles. Les presionamos hasta que estuvimos muy, muy cerca, pero no olvido la parte en la que no hubo juego", sentenció.

Didier Deschamps evitó dar nombres de esos jugadores, pero de seguro en las futuras nóminas quedará en evidencia cuáles son los que quedarán al margen. El DT tiene la tarea de levantar a una selección de Francia que quedó herida tras Qatar 2022, pero que cuenta con una generación de figuras que ilusiona para el futuro.