Sin quererlo, Zinedine Zidane pasó a ser parte de una tremenda polémica. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, ninguneó de forma insólita al campeón del mundo y leyenda del Real Madrid ante el interés de Brasil.

Luego de la salida de Tite, el Scratch está buscando un nuevo entrenador. El nombre de Zizou apareció encima de la mesa, lo que generó todo tipo de reacciones. Sin embargo, ninguna como la de la autoridad francesa, que lanzó varias frases que dejaron la grande.

"Me sorprendería que fuera allá. Pero él hace lo que quiere, eso no es asunto mío. ¿Me dolería el corazón que él fuera a Brasil? Yo, no tengo nada que sacudir. ¡Él puede ir a donde quiera! Puede ir donde quiera, en un club grande, una selección, me cuesta creerlo en lo que a él se refiere", señaló tras la presentación de Didier Deschamps.

Pero sus declaraciones fueron más allá. "¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección".

La situación generó el rechazo de varios futbolistas, incluido Kylian Mbappé, quien salió con todo a defender a Zinedine Zidane.

Ante todo el revuelo que causaron sus palabras, este lunes Noël Le Graët emitió un comunicado en el que se disculpó por sus incendiarios dichos. "Estos comentarios incómodos crearon un malentendido".

"Me gustaría presentar mis disculpas personales por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos, ni mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido", añadió.

Hasta Real Madrid entró a la discusión con Le Graët

Lo ocurrido con Zinedine Zidane y Nöel Le Graët generó tantas reacciones, que incluso el Real Madrid se metió al baile. Los Merengues emitieron un comunicado cuestionando fuertemente los dichos del presidente de la FFF y pidieron respeto para la leyenda francesa.

"El Real Madrid C. F. lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nöel Le Graët, sobre Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del deporte mundial", comenzaron explicando.

Ahí se lanzan con todo en su defensa. "Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata. Zinedine Zidane, campéon del mundo y campeón de Europa defendiendo la camiseta de su país, entre otros muchos títulos, representa los valores del deporte y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional como jugador y como entrenador".

"Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas, como las que hace también sobre nuestro capitán Karim Benzema, actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de 5 Champions League, entre otros muchos títulos", cerraron.