¿Y regresa Lionel Messi a Barcelona? Todavía no hay nada claro. Lo único concreto es que el argentino cerró la temporada como campeón de Francia con el Paris Saint-Germain, donde lamentablemente para nunca pudo sentirse del todo feliz tras toda una vida en Cataluña.

Mientras tanto Xavi Hernández, entrenador del cuadro blaugrana, concedió una entrevista al Diario Sport tras cerrar una temporada de campeonato con el Barcelona, donde se consagró con largueza como el mejor equipo de la liga española 2022-23.

En la instancia el DT del conjunto culé ya se comenzó a imaginar lo que sería su equipo con un hipotético regreso de Messi para la próxima temporada, donde se la jugó al decir que variaría bastante poco su idea dentro de la cancha y que el argentino sin duda que sería un aporte de mitad de cancha para adelante.

“No, sería prácticamente el mismo, la misma idea y modelo (…) Leo podría jugar en varias posiciones: de falso nueve, de extremo, de interior, incluso en la base viniendo para hacer el último pase”, partió diciendo Xavi.

En ese sentido, el DT sostuvo que “Leo se ha convertido en casi ‘medio-centrocampista’, casi como un mediapunta, y tiene esa capacidad al final”.

“Quizá la explosividad la ha ido perdiendo, pero también vimos a un Messi en el Mundial extraordinario, con explosividad, no, al final yo pienso que tiene todavía años por delante, de mucho nivel. A nosotros no, hoy no hay ninguna duda que nos ayudaría” agregó Xavi.

Lionel Messi apenas cerró esta campaña con el PSG partió a Barcelona para iniciar sus vacaciones, donde incluso se dio el gustito de decir presente en un concierto de Coldplay. ¿Alargará su estancia para sellar su vuelta al cuadro catalán?