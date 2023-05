Una de las teleseries que viene de cara al mercado de pases de verano en Europa será con Lionel Messi como protagonista. El argentino finaliza contrato con el París Saint-Germain al término de la presente temporada 2022-23 y todavía no hay luces concretas de alguna renovación o sellar el punto final a su paso por el fútbol francés.

Por eso los rumores en torno al futuro del argentino siguen a la orden del día, donde su viaje a Arabia Saudita la semana pasada desencadenó no solo la furia de los hinchas del PSG, como también a la dirigencia del club con dos semanas sin jugar, entrenar ni cobrar su sueldo. Asunto que se levantó en la última jornada, pero donde existe un nuevo frente: ¿El fútbol del país que acaba de visitar?

Así lo explicó Marçal Lorente, panelista que representa al Barcelona en el programa El Chiringuito del canal Mega. “La noticia y el gran titular es que Leo Messi no jugará en el Barça. Se ha decidido por aceptar la oferta de Arabia Saudí (…) Messi jugará acompañado de Sergio Busquets, quien le comunicará mañana (hoy) a Xavi Hernández que no renueva con el Barca y emprende esta aventura saudí con Leo”, dijo.

Pero, ¿qué pasará con Barcelona? Enzo Olivera desde Cataluña entrega algunas luces de lo que sucede hoy en día con el club para quedar al día con el llamado Fair Play financiero. "El Barcelona necesita, y tomen nota, por lo menos rebajar la masa salarial 400 millones de euros lo cual es mucho pero es una realidad", dice el corresponsal de RedGol en Europa. "¿Qué tiene que pasar para que esos 400 millones salgan y el flujo circule? Primero, vender futbolistas y (...) tendría que haber una rebaja salarial importante para jugadores que no tienen tantos minutos", relata el reportero.

Además, Olivera destaca otro aspecto fundamental a la hora de tomar una eventual decisión de partir del PSG. "En lo deportivo no se siente completo", dice el periodista en RedGol en Europa. "Las pifias de los hinchas franceses, de los ultras del París Saint Germain, es algo que le ha dolido, es algo que ha sentido en su entorno, que lo ha comentado con su padre, que lo ha hecho saber en su entorno más cercano, por lo que me comentan los amigos de él. Ya saben que el corazón de Messi no está lleno", puntualiza.

