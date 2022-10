Neymar marcó el único gol de Le Classique. El crack brasileño tuvo una definición sublime para sacarle el máximo rédito a un pase de Kylian Mbappé y puso el 1-0 definitivo del Paris Saint-Germain ante el Olympique de Marsella, que tuvo a Alexis Sánchez en cancha durante 79' con un toque exquisito de calidad y una jugada para la polémica dentro de la bitácora del goleador histórico de la Roja.

Fue sobre la hora de la primera etapa que Ney dio un golpazo. Pero en el segundo tiempo se llevó uno fortísimo también. El zaguero Samuel Gigot fue a buscarlo cerca de la mitad del campo de juego en el estadio Parque de los Príncipes. Y lo barrió con mucha fuerza. El ex jugador del Barcelona de España cayó y dio un grito que dejó claro el dolor que sintió por la entrada del defensor rival, quien había reemplazado al lesionado central marfileño Eric Bailly.

El árbitro del juego, Clément Turpin, no lo dudó y le sacó tarjeta roja al "4" del conjunto marsellés. Eso sí, la fuerza del jugador de 29 años con Ney hizo que un compatriota suyo saltara en su defensa, toda vez que cualquier problema físico enciende las alarmas para el Mundial de Qatar 2022. La referencia es para Marquinhos, quien además es el capitán del PSG.

Quiso ir a buscar a Gigot, pero el Peluca Mattéo Guendouzi estuvo muy atento para actuar como separador y evitar que los ánimos se caldearan todavía más. "Menos mal que no le termina conectando. Lo hace caer, pero no lo engancha", dijo el comentarista que tuvo Star Plus para Latinoamérica, Francisco Cánepa. Seguramente lo mismo pensó Tite, el DT de la Canarinha, que comparte el Grupo G del certamen con Serbia, Suiza y Camerún.