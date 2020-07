Ver EN VIVO Juventus vs Lazio en una nueva fecha de la Serie A de Italia

Un partido que hasta hace poco pudo significar una verdadera final se jugará este lunes en Turín, cuando Juventus reciba a la Lazio por la fecha 34 de la Serie A.

Duelo que tiene una sabrosa previa y que podría dejar a nada a la Juve de proclamarse campeón, o bien, complicarse y extender una celebración que hasta ahora no han podido hacer.

Con una irregularidad en el post receso, Cristiano Ronaldo y compañía han sumado buenas y malas en este tramo final de la liga italiana, pero sigue teniendo la primera opción de coronarse campeones gracias a que sus perseguidores tampoco han dado el ancho.

Mientras Inter de Milán (2°) de Alexis perdió prácticamente sus opciones de pelear la copa tras igualar con Roma, la Lazio(4°) no ha sido menos y lleva cuatro partidos sin ganar.

CR7 viene de igualar con Juventus por 3-3 en su visita al Sassuolo. El equipo de Sarri no ha podido mostrar superioridad en las últimas fechas. (Foto: Getty)

Justamente los romanos jugarán con la Vecchia Signora en este inicio de semana, aunque difícilmente logren alcanzar a CR7 en el primer lugar.

En caso de ganar, Lazio llegaría a 72 e igualaría a Inter. Mientras que si los de Turín consiguen los tres puntos, se alejarán a 8 del segundo puesto y con solo 12 unidades en disputa.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Lazio en una nueva fecha de la Serie A de Italia?

Juventus vs Lazio en una nueva fecha de la Serie A de Italia jugarán este lunes 20 de julio a las 15:45 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Juventus vs Lazio en una nueva fecha de la Serie A de Italia?

Juventus vs Lazio en una nueva fecha de la Serie A de Italia será transmitido en vivo por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Juventus vs Lazio en una nueva fecha de la Serie A de Italia?

Si buscas un enlace para ver en vivo y en línea Juventus vs Lazio en una nueva fecha de la Serie A de Italia, puedes hacer lo en ESPN Play.