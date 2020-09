Con Cavani y Suárez sin club: el desigual panorama que enfrenta Uruguay para el duelo ante Chile por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Este lunes la Conmebol confirmó los horarios de las primeras dos fechas y la selección chilena dará el vamos a las Eliminatorias cuando visite a Uruguay, escuadra que enfrenta un complejo presente.

El próximo jueves 8 de octubre la Roja jugará como visita ante la Celeste en el Estadio Centenario a las 19:45 horas de Chile, dando así el vamos al proceso de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Ambas selecciones llegan al duelo en momentos muy desiguales, ya que pese al contratiempo relativo a la salud de Mauricio Isla, lo cierto es que las máximas figuras de la esperable nómina de Reinaldo Rueda se encuentran en un buen momento en sus respectivos clubes.

Claudio Bravo firmó por el Real Betis de Manuel Pellegrini, debutó con y triunfo y ya se erige como uno de los pilares del equipo para la temporada, mientras que Arturo Vidal fue confirmado esta mañana por el Inter, donde espera ser titular de la mano de Antonio Conte.

En general los nombres que se espera estén en la nómina de Rueda están en un buen momento en sus respectivos clubes, siendo titulares o habituales en sus oncenas.

El caso de Uruguay es muy distinto, partiendo porque dos de las mayores figuras llamadas por el histórico Óscar Tabárez están sin club.

Primero, vale aclarar que Edinson Cavani no aparece en el listado para los duelos eliminatorios no por haber quedado fuera, sino porque al estar sin equipo no necesita ser "reservado" por el DT de la celeste.

Edinson Cavani está sin club desde su salida del PSG.

Sin embargo, y aunque el hecho de estar libre de contratos es una ventaja en el papel, lo cierto es que deportivamente es un duro golpe que uno de los mejores artilleros de Uruguay esté sin actividad competitiva tras su salida del PSG.

Por su parte, Luis Suárez, otro de los estandartes de la Celeste, pactó la recisión de su contrato con el Barcelona tras ser derechamente desechado por el nuevo entrenador culé, Ronald Koeman.

Pese a que Suárez ha tenido variadas ofertas de grande clubes como la Juventus, el Ajax y Atlético de Madrid, lo cierto es que a poco más de dos semanas para el inicio de las Eliminatorias, el jugador se encuentra sin equipo, por lo que preocupann las condiciones en que pueda llegar a enfrentar a Chile.

Pero Suárez y Cavani no son los únicos que llegarán al vital duelo rumbo a Qatar con inactividad, sino que importantes como Martín Campaña, Lucas Torreira y Diego Godín tampoco están en miel sobre hojuelas.

Para comenzar, se confirmó que el portero no atajará más en Independiente y su representante confirmó que podría seguir su carrera en el Al-Batín de Emiratos Árabes, aunque nada confirmado aún.

Por su parte, Torreira no entró en los planes del entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, y aunque suena como posible fichaje en Atlético Madrid, su futuro aún sigue en la nebulosa y no hay nada concreto.

Suárez acordó la recisión de su contrato con el Barca y ahora está sin club.

Por último, Diego Godín se vio en medio de un embrollo con el Inter de Milán, ya que su eventual partida al Cagliari se entrampó por motivos económicos, luego que a prensa extranjera revelara que el uruguayo no está dispuesto a dejar de percibir ni un sólo peso de los 5,5 millones que actualmente recibe en el Inter, monto que al Cagliari no le entusiasma pagar.

Por último, y como si fuera poco, la pandemia por coronavirus llegó a golpear la puerta del combinado urguayo, y es que este martes el Atlético de Madrid informó el contagio de coronavirus de su zaguero central José María Giménez.

El inesperado contagio del jugador lo deja prácticamente fuera del partido ante Chile del próximo 8 de octubre, ya que el tiempo de cuarentena exigido le impedirá sumarse a los trabajos previos junto al resto de los charrúas nominados.

De todas formas, y para restarle dramatismo al asunto, la realidad es que pese a la inactividad y futuro incierto de sus figuras, Uruguay ha sabido mantener un proceso consistente, con potencia colectiva y jugadores que pese a no ser de "renombre" están viviendo un gran presente, como Maxi Gómez en el Valencia, Darwin Nuñez en el Benfica y Diego Rossi estrella en Los Angeles FC de la MLS.

