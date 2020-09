Luis Suárez en el ojo del huracán: Aseguran que arregló examen de italiano para poder jugar en la Juventus

No son días tranquilos para el delantero uruguayo Luis Suárez que de ser unos puntales del Barça, comenzó a deambular para conseguir un nuevo equipo.

Aparte de su dolorosa salida del Barcelona, este martes un medio italiano publicó antecedentes que lo inculpan de haber "arreglado" el examen de italiano que rindió para poder llegar a la Juventus.

El diario La Republicca asegura que el Pistolero habría pactado las preguntas y que el proceso para obtener el pasaporte tano "se obtuvo mediante una estafa".

Según esta información la propia Guardia di Finanza en conjunto con la Fiscalía de Perugia detectaron irregularidades en el examen de certificación de la lengua del mencionado país.

Lo de Suárez sería escandaloso porque no sólo pactó las preguntas, también estaban tratadas las calificaciones. En todo caso ya el Corriere della Sera había criticado la extensión de la prueba que se le hizo al oriental, la que comunmente dura dos horas y en el caso de el ex Barcelona...apenas fue de media hora.

Lo peor para el Pistolero es que se filtraron conversaciones entre Stefania Spina, una de las examinadoras la que dice “No debe, debe, pasará, porque con 10 millones la temporada de sueldo no las puedes arruinar porque no tiene B1… es un A1 (nivel básico)… no conjuga verbos, habla con el infinito”.

Para más remate, otro audio se escucha clarito "dime qué nota doy y listo".

La Fiscalía de Perugia tiene muchos antecedentes y seguirá investigando, lo que podría complicar mucho a Suárez si es acusado de cohecho u otro delito afín.