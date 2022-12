La tristeza inunda a Brasil un día después de su dura eliminación de Qatar 2022. El Scratch cayó en penales ante Croacia en cuartos de final y terminó despidiéndose antes de lo esperado de la cita mundialista, a la cual llegaba como uno de los grandes favoritos.

Y un día después, comienzan a llegar las palabras del desolado plantel. A través de redes sociales, el delantero Richarlison calificó la eliminación como el golpe más duro de su carrera y pidió disculpas a la afición brasileña por no alcanzar el título.

"Escribir esto es definitivamente lo más difícil que he hecho en mi vida. Lo de ayer no ha pasado todavía, era imposible dormir y lo que pasó sigue doliendo un infierno. Esta es una herida que permanecerá abierta para siempre, porque todos sabemos las posibilidades que tuvimos de buscar ese título", lamentó.

"Y no mejorará si vengo con el discurso de que hicimos lo mejor, entregamos todo, que es parte del deporte... Por mucho que sea cierto, solo me hace querer más. La verdad es que sentimos que perdimos a alguien muy cercano y que arrancó un pedazo de nosotros. Mis amigos y yo tendremos que vivir con ello", siguió.

"Algunos (o muchos) no tendrán otra oportunidad. Ahora es el momento de lamer las heridas, disculparse con todos ustedes y poner su cabeza en el lugar. Lo real es que el fútbol, que me dio todo lo que tengo, que me salvó la vida tantas veces, ayer me dio el golpe más fuerte que he recibido", cerró el ariete, que en su paso por el Mundial logró anotar tres conquistas.

