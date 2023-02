Gabriel Suazo jugó los 90' en la derrota del Toulouse frente al Olympique de Marsella. Además de un par de duelos con Alexis Sánchez, el ex capitán de Colo Colo se anotó con una asistencia hermosa.

Gabriel Suazo suma y sigue con las experiencias en el fútbol de Francia. El ex capitán de Colo Colo fue nuevamente titular, esta ocasión en un encuentro válido por la 24° fecha de la Ligue 1. Y si bien su equipo cayó por 3-2 ante el Olympique de Marsella, el marcador de punta chileno de 24 años dejó un buen sabor, pues se anotó con una asistencia.

El lateral izquierdo tuvo buenas acciones por aquel costado con su socio por aquella banda, el delantero brasileño Rafael Ratao, uno de los buenos amigos que hizo Gabi desde su arribo al balompié galo. También tuvo un duelo mano a mano con Alexis Sánchez, quien en los 10' de la primera parte quedó pie a mano con el "15".

AS70 eligió darle un pase a Nuno Tavares, quien sacó un derechazo que complicó al golero Maxime Dupé. También tuvo un duelo con Jonathan Clauss, quien en el primer choque entre ambos sacó una bicicleta y luego, un remate que el portero del Toulouse despejó bien al córner. El reloj se aproximaba a los 12' cuando Suazo realizó un quite de calidad al turco Cengiz Ünder.

Clauss tuvo otra opción de encararlo, pero esta vez Gabi lo llevó hasta la raya y la pelota salió por el fondo. El carrilero zurdo seleccionado chileno se animó a ir al ataque, siempre con buenas combinaciones con Ratao. Corrían los 24' cuando el delantero de 27 años se la dejó al ex Cacique. Pero el balón desafortunadamente le quedó para su pierna menos hábil, la derecha.

Sacó un tiro, pero fue demasiado blando y desviado como para generar algo de peligro. En los 35', perdió la pelota con Ünder, con quien tuvo un duelo difícil de llevar. Pero se esforzó para recuperarla apenas se la quitaron. Y así no más lo hizo con un puntazo que bloqueó el pase del ex jugador de la AS Roma y el Leicester City.

Suazo regaló una asistencia en el complemento

Gabriel Suazo no se detuvo, más allá de los golpes que recibió el Toulouse, que finalmente cayó ante el Olympique de Marsella. Siempre criterioso para pasar al ataque o combinar pases en corto en caso de ser necesario, el "15" del cuadro local fue clave en un golazo, que a la postre sirvió sólo para hacer más decoroso el resultado, aunque en el momento le dio un importante envión anímico a su equipo.

Corrían los 87' cuando el zurdo cuidó el balón. Se lo dio a un compañero, el belga Dejaegere, capitán del equipo. Lo buscó en la proyección. Y el ex Colo Colo sacó un preciso centro que el japonés Ado Onaiwu transformó en gol con un vistoso remate de primera. Fue el pase-gol que inauguró el registro de Suazinho en el Viejo Continente. ¡Qué manera de presentarse ante su nuevo público!