La mamá de Gabi Suazo contó que la adaptación al Toulouse le está saliendo fácil a su hijo a raíz de una amistad con Rafael Ratao, un goleador trotamundos que habla bien español pese a que no jugó en ningún lugar hispano parlante. También dio detalles de la vida fuera del club que tiene el ex capitán de Colo Colo.

Gabriel Suazo tuvo su debut como titular en el Toulouse. Fue, además, en una goleada de su equipo por 4-1 ante el Troyes por la 21° jornada de la Ligue 1, que tiene a la escuadra del lateral chileno ubicada en el 12° puesto de la tabla. Por cierto, la mamá de Gabi confesó haberse emocionado mucho, hasta el llanto, luego de que se acabó aquel partido.

Pero también reveló algunos aspectos de la nueva vida que el carrilero zurdo de la selección chilena tiene en su flamante hogar. "Está feliz porque llegó la Gabi (Rojas, su esposa) y los dos perritos, Gon y Killua, hace unos días. Viven en una casa bien bonita, cerca del estadio. Es grande, para que los perros tengan espacio", detalló Marcela Urbina en una conversación con Las Últimas Noticias.

De los platos nuevos que ha probado el ex capitán de Colo Colo también contó algo. "Ayer me llamó y justo estaba comiendo una especie de pastel relleno con manjar, como un baguette, pero más grande y dulce. En general hablamos de cómo está y de cómo ha ido la adaptación, me dice que no le ha costado y que la gente es súper acogedora", afirmó la progenitora del futbolista, chocha por el salto del jugador de 24 años al Viejo Continente.

"Está en clases de francés en el club, tiene un profesor. Pero es más que nada para enseñarle a decir cosas puntuales en las conferencias de prensa. Gabriel quiere tomar un curso aparte de francés e inglés junto a su señora porque se dieron cuenta de que el inglés es un idioma universal. Es un cabro súper mateo, no le cuestan mucho estas cosas. Espero que no sea la excepción", contó también Marcela Urbina, quien reveló de una nueva amistad del "17" en suelo francés.

Rafael Ratao, el nuevo amigo trotamundos de Gabriel Suazo en Francia

Dentro de los compañeros que Gabriel Suazo encontró en el plantel del Toulouse aparentemente no había ningún jugador hispano parlante que pudiera hacerle más fácil la comunicación. Pero eso no fue así, tal como contó Marcela Urbina en esta entrevista que le concedió a LUN.

"Se hizo amigo de un jugador brasileño, Rafael Ratao, quien habla bien español, así que no ha tenido problemas", aseguró la madre de Gabi respecto del centrodelantero de 27 años que recibió muy bien al ex carrilero colocolino.

Ratao lleva cuatro goles en 17 partidos disputados en la presente edición de la Ligue 1, es nacido en Cascavel y curiosamente, no jugó en ningún lugar hispano parlante. A saber: en su país jugó en el Ponte Preta, Penapolense, Boa, Guaratinguetá, Náutico, Atletico Tubarao, Luverdense, Novorizontino y el Oeste.

También militó en el Chungju en 2016, en la segunda división de Corea del Sur, donde anotó cinco goles. El Zorya de Ucrania también supo de contar con sus servicios. Y el Slovan Bratislava de Eslovaquia fue su estación previa al fútbol de Francia, donde vive su segunda campaña.

En la primera anotó 11 goles y fue clave para el ascenso del Toulouse a la Ligue 1, pues fue el tercer máximo anotador del equipo, por detrás del inglés Rhys Evitt-Healey, autor de 20 conquistas, aunque ha tenido apenas 58 minutos de participación en la élite y del neerlandés Branco van den Boomen, capitán del equipo, quien convirtió 12 tantos, dejó muestras de una grandísima pegada en tiros libres y penales y es titular indiscutido.