Clasificatorias Mundial 2027

¿Dónde ver a Chile vs El Salvador? La Roja comienza el camino rumbo al Mundial 2027

La selección chilena busca su sumar triunfos para poder clasificar a la cita planetaria que se desarrollará en Catar el 2027.

Por Andrea Petersen

Así podrás ver el partido de la roja.
© Instagram/ChilefibaAsí podrás ver el partido de la roja.

Desde Valdivia, la selección adulta masculina de básquetbol, dirigida por el técnico Juan Manuel Córdoba, comenzó su camino clasificatorio rumbo al Mundial FIBA 2027 con un contundente triunfo por 201-59 sobre Ecuador, en el primer duelo del Pre-Clasificatorio de las Américas.

Este sábado, el equipo nacional volverá a la cancha con el objetivo de sumar una nueva victoria que los acerque aún más a la clasificación, esta vez frente a El Salvador.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Chile vs El Salvador?

Este 9 de agosto la selección nacional enfrentará a El Salvador a las 18:45 horas y será transmitida a través de la señal abierta de TVN y sus plataformas digitales.

Del fútbol chileno al básquet argentino: su historia comenzó en la UC y hoy lo llevaría a Boca

Mientras que el siguiente partido de la Roja será contra Cuba este domingo 10 de agosto a las 18:45.

Revisa tu numeración a continuación

TVN

Señal abierta

  • 7 (Santiago)
  • TDT
  • 7.1 (Santiago)
  • 5.1 (Arica)
  • 10.1 (Iquique)
  • 6.1 (Antofagasta)
  • 7.1 (Copiapó)
  • 4.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 12.1 (Gran Valparaíso)
  • 12.1 (Rancagua)
  • 10.1 (Talca)
  • 4.1 (Gran Concepción)
  • 7.1 (Temuco)
  • 3.1 (Valdivia)
  • 4.1 (Puerto Montt)

Cable

  • VTR: 19(Santiago)/707
  • DirecTV: 149/1149
  • Movistar: 119/807
  • Claro: 53/553
  • Zapping: 19
  • TuVes HD: 55
  • Entel: 64
  • Mundo: 14/514
  • GTD/Telsur: 19/25
Publicidad

El director de programación de TVN, Javier Goldschmied, señaló en un comunicado: “En TVN nos interesa apoyar el deporte chileno en toda su diversidad. Por eso transmitimos y visibilizamos otras disciplinas donde Chile también está brillando, y que muchas veces no tienen el espacio que merecen”.

Añadiendo que “Nuestro compromiso es con los deportistas y con una audiencia que quiere ver y acompañar a los chilenos a través de nuestras pantallas”.

Publicidad
