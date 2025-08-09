Desde Valdivia, la selección adulta masculina de básquetbol, dirigida por el técnico Juan Manuel Córdoba, comenzó su camino clasificatorio rumbo al Mundial FIBA 2027 con un contundente triunfo por 201-59 sobre Ecuador, en el primer duelo del Pre-Clasificatorio de las Américas.

Este sábado, el equipo nacional volverá a la cancha con el objetivo de sumar una nueva victoria que los acerque aún más a la clasificación, esta vez frente a El Salvador.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Chile vs El Salvador?

Este 9 de agosto la selección nacional enfrentará a El Salvador a las 18:45 horas y será transmitida a través de la señal abierta de TVN y sus plataformas digitales.

Mientras que el siguiente partido de la Roja será contra Cuba este domingo 10 de agosto a las 18:45.

Revisa tu numeración a continuación

TVN

Señal abierta

7 (Santiago)

TDT

7.1 (Santiago)

5.1 (Arica)

10.1 (Iquique)

6.1 (Antofagasta)

7.1 (Copiapó)

4.1 (La Serena-Coquimbo)

12.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Rancagua)

10.1 (Talca)

4.1 (Gran Concepción)

7.1 (Temuco)

3.1 (Valdivia)

4.1 (Puerto Montt)

Cable

VTR: 19(Santiago)/707

DirecTV: 149/1149

Movistar: 119/807

Claro: 53/553

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514

GTD/Telsur: 19/25

El director de programación de TVN, Javier Goldschmied, señaló en un comunicado: “En TVN nos interesa apoyar el deporte chileno en toda su diversidad. Por eso transmitimos y visibilizamos otras disciplinas donde Chile también está brillando, y que muchas veces no tienen el espacio que merecen”.

Añadiendo que “Nuestro compromiso es con los deportistas y con una audiencia que quiere ver y acompañar a los chilenos a través de nuestras pantallas”.

