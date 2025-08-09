Desde Valdivia, la selección adulta masculina de básquetbol, dirigida por el técnico Juan Manuel Córdoba, comenzó su camino clasificatorio rumbo al Mundial FIBA 2027 con un contundente triunfo por 201-59 sobre Ecuador, en el primer duelo del Pre-Clasificatorio de las Américas.
Este sábado, el equipo nacional volverá a la cancha con el objetivo de sumar una nueva victoria que los acerque aún más a la clasificación, esta vez frente a El Salvador.
¿Dónde y a qué hora ver el partido de Chile vs El Salvador?
Este 9 de agosto la selección nacional enfrentará a El Salvador a las 18:45 horas y será transmitida a través de la señal abierta de TVN y sus plataformas digitales.
Mientras que el siguiente partido de la Roja será contra Cuba este domingo 10 de agosto a las 18:45.
Revisa tu numeración a continuación
TVN
Señal abierta
- 7 (Santiago)
- TDT
- 7.1 (Santiago)
- 5.1 (Arica)
- 10.1 (Iquique)
- 6.1 (Antofagasta)
- 7.1 (Copiapó)
- 4.1 (La Serena-Coquimbo)
- 12.1 (Gran Valparaíso)
- 12.1 (Rancagua)
- 10.1 (Talca)
- 4.1 (Gran Concepción)
- 7.1 (Temuco)
- 3.1 (Valdivia)
- 4.1 (Puerto Montt)
Cable
- VTR: 19(Santiago)/707
- DirecTV: 149/1149
- Movistar: 119/807
- Claro: 53/553
- Zapping: 19
- TuVes HD: 55
- Entel: 64
- Mundo: 14/514
- GTD/Telsur: 19/25
El director de programación de TVN, Javier Goldschmied, señaló en un comunicado: “En TVN nos interesa apoyar el deporte chileno en toda su diversidad. Por eso transmitimos y visibilizamos otras disciplinas donde Chile también está brillando, y que muchas veces no tienen el espacio que merecen”.
Añadiendo que “Nuestro compromiso es con los deportistas y con una audiencia que quiere ver y acompañar a los chilenos a través de nuestras pantallas”.