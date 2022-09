Tite defiende a Vinícius Junior recordando cuando bailó ante Chile: "No hubo ningún desprecio al rival"

El nombre de Vinícius Junior ha sido tema de conversación, especialmente en España, donde algunas personas han demostrado inconformidad con sus bailes en las celebraciones de gol pero el debate incluso llegó a escalar a insultos raciales que tuvieron un episodio lamentable en la previa del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid en casa de los colchoneros.

Luego del triunfo de los merengues, el extremo viajó para integrarse con la selección de Brasil, que en esta fecha FIFA enfrentará a Ghana y Túnez, donde siguió recibiendo todo tipo de muestras de apoyo por parte de sus compañeros y hasta de su entrenador, Tite, quien también habló del tema.

El técnico, quien anunció que se retirará tras el Mundial de Qatar 2022, tuvo un gran discurso para el reciente monarca de Champions League. "Dribla, baila y sigue siendo tú en tu esencia siempre. Esa es la esencia; es la alegría, la vibración, la celebración", puntualizó en conferencia de prensa.

Posteriormente, el estratega recordó el más reciente enfrentamiento que los pentacampeones mundiales tuvieron ante Chile en el que Vini marcó uno de los goles y celebró de su manera característica. "En el partido contra Chile en el Maracaná ellos hicieron el baile juntos", sentenció.

Aseguró que no hubo ningún tipo de mala intención en el festejo que realizaron en aquella ocasión. "No hubo ningún desprecio en relación al rival. No lo hubo. Sé bien distinguir cuando es una provocación y cuándo es un acto de alegría. Que sigan felices como son", indicó.

Vinícius Junior, en días recientes, se hizo sentir en redes sociales manifestando que seguirá bailando y realizó un fuerte descargo contra quienes tuvieron palabras racistas en su contra, incluso a nivel televisivo.