Thomas Tuchel es el favorito para asumir la banca del Chelsea tras el despido de Lampard

Chelsea confirmó esta mañana el despido de Frank Lampard, leyenda del club azul, debido a sus malos resultados al mando del equipo, y apenas horas tras el anuncio, los rumores de Thomas Tuchel asumiendo el puesto de Frankie toman cada vez más fuerza.

Las cosas ya no daban para más en Stamford Bridge. Pese a la incorporación de figuras de nivel mundial como Timo Werner, Kai Havertz y Hakim Ziyech, el ahora ex estratega no logró sacarle rendimiento al equipo, dejándolo en el noveno puesto de la Premier League con apenas 29 puntos.

Pero lejos de quedarse llorando sobre la leche derramada, Román Abramóvich, propietario del Chelsea, ya puso sus ojos sobre un reemplazante para Lampard: Thomas Tuchel, otrora entrenador del PSG de Neymar.

Según reveló Sky Sports, el alemán de 47 años encabeza el listado del magnate para asumir el banquillo de los blues, e incluso se aventuraron a decir que las negociaciones ya habrían empezado y que su arribo al equipo sería cosa de días.

El pasado 24 de diciembre, Paris Saint-Germain le dio el peor regalo de Navidad adelantado a Tuchel cesándolo de sus funciones sorpresivamente y dejando vacante el banquillo del elenco parisino, que a la postre sería ocupado por Mauricio Pochettino.

Lampard había llegado a Chelsea en julio de 2019 con un vínculo por tres años.

El germano ha estado sin equipo desde aquel entonces, pero la cesantía podría durarle poco, ya que son cada vez más los medios que se suman a la noción de que el el PSG asumirá pronto la vacante en el Chelsea.

